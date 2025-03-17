Haber Merkezi
Brezilya bölgesel liglerinden Gaucho Şampiyonası finalinde, Internacional ile Gremio karşı karşıya geldi.
Internacional forması giyen eski Fenerbahçeli Enner Valencia, ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında şov yaptı.
ATTIĞI FRİKİK GOLÜYLE MAÇA DAMGA VURDU
Ekvadorlu futbolcu, maçın 56. dakikasında muhteşem bir frikik golü kaydetti.
Valencia'nın golü, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
TAKIMI KUPAYI KALDIRDI
Öte yandan Internacional, total golde rakibine 3-1 üstün gelince şampiyon oldu ve bu turnuvada 2016'dan bu yana ilk şampiyonluğunu kazandı.
Ayrıca rakibinin 7 sezon üst üste kazandığı şampiyonluk serisine son vermiş oldu.
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