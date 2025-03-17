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Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan mükemmel gol

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan mükemmel gol Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu an kariyerini Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen Enner Valencia, Gremio'ya mükemmel bir gol attı. İşte Valencia'nın o golü...