Eski Fenerbahçeli Mustafa Özer, İran ekibi Sanat Naft'ın başına geçti Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Mustafa Özer, İran'ın Sanat Naft takımıyla teknik direktörlük için anlaştı.

DHA

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Özer, İran Ligi (İran Persian Gulf Pro League) ekiplerinden Sanat Naft takımıyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezona TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor teknik direktörü olarak başlayan Mustafa Özer, İran ekibi Sanat Naft ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Birçok takımda görev aldı

Mustafa Özer, daha önce Siirtspor, Gaskispor, Yozgatspor, Maltepespor, Etimesgut Şeker, Bugsaş Spor, Yeni Orduspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Bayrampaşa, Osmaniyespor FK ve Zonguldak Kömürspor'de yardımcı antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı.

Futbolculuk kariyerinde ise Süper Lig'de 180 maça çıkan Özer, Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)