Eski FIFA hakemi İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

Hakem camiasının ünlü isimlerinden İhsan Türe, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İhsan Türe, hayata gözlerini yumdu.

ATİLA SERTEL DUYURDU

74 yaşındaki Türe'nin ölüm haberini CHP İzmir milletvekili Atila Sertel duyurdu.

Sertel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir efsane ismi daha yitirdik. Fifa kokartlı milli futbol hakemimiz, yurt içinde çok tanınan ve sevilen insan İhsan Türe Covit 19 hastalığı nedeni ile vefat etti. Son yıllarını yoksulluk ve kimsesizlik içinde geçirmişti. Ona sahip çıkan bir avuç insanımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.