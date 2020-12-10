Euro
9.5108
0.62%
Dolar
7.8279
0.11%
Altın
460.3
-2.1%
Borsa
1.36
0.71%
Bitcoin
144.468
2.13%
EXEN Coin
10.82
0.93%
14ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 14 C

    Eski FIFA hakemi İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

    Hakem camiasının ünlü isimlerinden İhsan Türe, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 11:21
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 11:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eski FIFA hakemi İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti

    Koronavirüs nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İhsan Türe, hayata gözlerini yumdu.

    ATİLA SERTEL DUYURDU

    74 yaşındaki Türe'nin ölüm haberini CHP İzmir milletvekili Atila Sertel duyurdu.

    Eski FIFA hakemi İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti #1

    Sertel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir efsane ismi daha yitirdik. Fifa kokartlı milli futbol hakemimiz, yurt içinde çok tanınan ve sevilen insan İhsan Türe Covit 19 hastalığı nedeni ile vefat etti. Son yıllarını yoksulluk ve kimsesizlik içinde geçirmişti. Ona sahip çıkan bir avuç insanımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Eski FIFA hakemi İhsan Türe 74 yaşında hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir