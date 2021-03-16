Eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın ve A Milli Takımın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal, vefat etti.

GALATASARAY DUYURDU

Galatasaray'dan yapılan sosyal medya açıklamasında, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



