Euro
8.9272
-0.68%
Dolar
7.4701
-0.83%
Altın
416.65
-0.69%
Borsa
1.572
1.09%
Bitcoin
416.250
-3.14%
EXEN Coin
13.41
-4.75%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti

    Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti

    Galatasaray'ın ve A Milli Takımın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal, vefat etti.

    GALATASARAY DUYURDU

    Galatasaray'dan yapılan sosyal medya açıklamasında, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir