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Eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 14:40
- Güncelleme : 16.03.2021 - 15:15
Galatasaray'ın ve A Milli Takımın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal, vefat etti.
GALATASARAY DUYURDU
Galatasaray'dan yapılan sosyal medya açıklamasında, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.