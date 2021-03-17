Eski futbolcu Erhan Önal toprağa verildi

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal, İzmir'de toprağa verildi.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal (64), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

ERHAN ÖNAL TOPRAĞA VERİLDİ

Dün yaşamını yitiren Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından Eski Bornova Mezarlığı'na getirildi. Önal naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ailesine ait bölüme defnedildi.

Cenazeye, Önal'ın kızı Bige Önal, yakınları, eski futbolcu arkadaşları ve sevenleri katıldı.

ESKİ FUTBOLCULARDAN TAZİYE MESAJLARI

Cenaze sonrası gazetecilere açıklamada bulunan eski futbolcu Arif Kocabıyık, "Hepimizin başı sağ olsun. Dünya iyisi, kimliği çok düzgün bir adamı kaybettik. Hem iyi futbolcuydu hem iyi insandı. Aramızdan erken ayrıldı. Çok üzgünüz herkes gibi ama maalesef hayat böyle.Doğmak kadar ölmek de hayatın gerçeği." diye konuştu.

Eski futbolcu Metin Yıldız da sevdiği bir arkadaşını kaybettiğini söyledi. Çok üzüntülü olduğunu dile getiren Yıldız, "Maalesef burada olması gereken birçok insan yok. Herhalde yaşanan salgınla alakalıdır. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Eski futbolculardan Hayrettin Demirbaş ise, "Erhan ağabeyi çok seviyorduk, 7-8 senemiz beraber geçti. Büyük başarıları beraber gördük. Ondan insani olarak öğrendiğimiz çok şey vardı. Onu burada görmek bizi yıktı. Ancak hayat böyle, hepimiz için geçerli. Allah günahlarını bağışlasın. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.





Almanya'nın Münih kentinde 3 Eylül 1957'de dünyaya gelen Erhan Önal, futbola Shwarz Weiss Münih'te başladı. Almanya'da Bayern Münih ve Belçika'da Standard Liege formaları giyen Önal, Türkiye'de ilk olarak 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipte kısa süre forma giyen Önal, tekrar Belçika ekibine dönerken, 1985'te bu kez Galatasaray için Türkiye'ye döndü ve 7 sezon sarı-kırmızılı ekip için mücadele verdi.

Erhan Önal, 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'la birçok önemli başarı yakaladı.