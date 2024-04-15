Eski futbolcu Joseph Boum yaşamını yitirdi

İHA
Kamerunlu futbolcu Joseph Boum'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Boum, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor formaları giymişti.
Boum'un vefatının ardından Antalyaspor sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:
Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Türkiye'de iki takımda forma giydi
34 yaşındaki isim, Türkiye kariyerinde Mersin İdman Yurdu ile 82, Antalyaspor'la 24 resmi maça çıktı.
Savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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