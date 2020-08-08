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    Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı

    Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı

    Aralarında Selçuk İnan, Volkan Demirel, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Dursun ve Selçuk Şahin gibi isimlerin yer aldığı eski futbolcular, Riva'da UEFA-B/A Antrenörlük Kursu'na başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 09:31
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    Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı

    Bir döneme damga vuran yıldız futbolcular, ilerleyen yıllarda teknik direktör olmak için ilk adımlarını attı.

    Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel, Ahmet Dursun, Selçuk Şahin, Serkan Balcı, Egemen Korkmaz ve Olcan Adın gibi isimler, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen UEFA-B/A Antrenörlük Kursu'na katıldı.

    Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı #1

    SELÇUK, TERİM'İN YARDIMCISI OLACAK

    Yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak olan Selçuk İnan'ın, kursu tamamlar tamamlamaz Galatasaray'ın hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

    Öte yandan uzun süredir ortalarda gözükmeyen Sabri Sarıoğlu'nun da eğitim sonrası yeşil sahalara antrenör olarak dönmesi bekleniyor.

    Eski futbolcular antrenörlük kursuna başladı #2

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