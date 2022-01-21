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    Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

    Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:57
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    Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti

    Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, hayatını kaybetti.

    Beyazıt, Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.

    SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR?

    Selahattin Beyazıt, (d. 5 Temmuz 1931, Doğubayazıt) Kürt kökenli Türk iş adamı, sanayici ve eski Galatasaray başkanı.

    1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yer alan Selahattin Beyazıt'ı aslında Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri. Metal, toprak, otomotiv sanayinin yanı sıra, armatörlük de yapıyor. Selahattin Beyazıt, hâlen Beyazıt Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı. Türk Pirelli Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmektedir. Ayrıca, oyuncak perakendecisi Toyiki'lerin de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babasıdır. Bunun yanı sıra, çok sayıda da gayrimenkulu var. Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Birgi ile birlikte Bad Aachen'de yapılan bilderberg toplantısına da katılmıştır.

    Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa (Lig Şampiyonluğu-3, TSYD Kupası-2, Federasyon Kupası-2, Cumhurbaşkanlığı Kupası-2) kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva Arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birch'ü Teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı.

    Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti #1


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