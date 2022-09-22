Eski Galatasaraylı Goran Pandev, futbolu bıraktığını açıkladı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen forvet oyuncusu Goran Pandev, emekli olduğunu açıkladı.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Makedon futbolunun efsane ismi Goran Pandev, 39 yaşında kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı.

"İnanılmaz bir mücadeleydi"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbolu bırakma kararını duyuran Pandev, "Geriye baktığımda yaşananlar bana gerçek gelmiyor! İnanılmaz bir mücadeleydi. Bana öğrettikleri için tüm teknik direktörlerime, destekleri için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi

Kariyerinde Inter, Napoli, Lazio gibi Avrupa ekiplerinin formasını giyen Pandev, en son Parma'da mücadele ediyordu.

Galatasaray'da iz bırakamadı

2014-2015 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Pandev, Sarı-Kırmızılı forma ile 17 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansa imza atmıştı.