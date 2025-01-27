Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, futbolu bıraktı

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2020-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui, kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldı.

Norveçli futbolcu, profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında sonlandırdığını açıkladı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Omar Elabdellaoui, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Artık bu güzel oyundan, bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Bu inanılmaz yolculuğun parçası olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler.

GALATASARAY FORMASINI 20 KEZ GİYDİ

Galatasaray'da oynadığı dönemde 20 resmi maçta sahne alan tecrübeli futbolcu, yalnızca 1 kez asist yapmıştı.

Sağ bek bölgesinde görev alan Elabdellaoui; Hull City, Bodo/Glimt ve Olympiakos gibi takımların da formasını giymişti.