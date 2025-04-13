Eski hakemler, Beşiktaş - Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

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Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 62 ve 76’ncı dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

Beşiktaş - Başakşehir maçının tartışmalı kararlarını eski hakemler değerlendirdi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım yorumlarda bulundu.

MUÇİ'YE YAPILAN HAREKET DOĞRU MU?

2. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girerken yerde kaldığı pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Burada ben faulü gerektirecek bir hamle görmedim, kolay bıraktığını düşünüyorum ve hakemi haklı buluyorum. Ofsayt şüphesi var ama açılar yeterli değil.

Bahattin Duran: Yardımcı hakemler sahaya yüzleri tam olarak dönük bir şekilde ve yan yan giderlerse bu pozisyonları çok rahat görürler. Yardımcı hakemin yeri doğru gözüküyor, Beşiktaşlı oyuncu önde gibi görünüyor. Faul olduğunu net göremedim, devam kararına saygı duyuyorum. Teması görüp, kendisini bırakmış gibi geldi bana.

Bülent Yıldırım: Top ikisinin de arkasına atılmış. Burada açık ve bariz ihlal görmedik. O yüzden maç görevlilerinin sahadaki kararlarına saygılıyız.

RASHICA SARI KART GÖRMELİ MİYDİ?

44. dakikada Rashica'nın faulünde kart gerekir miydi?

Deniz Çoban: Bir faul net ama onun ötesinde Beşiktaşlı oyuncunun kontrolsüz bir hamlesi yok. Bir umut vadeden ataktan söz edemeyiz. Burada sadece faul olur, bence fazlası olmaz.

Bahattin Duran: Ben de Deniz Çoban gibi düşünüyorum. Bu normal bir faul.

Bülent Yıldırım: Topa savrulmuş, zamanlama hatasıyla basit bir faul. Taktik faul de düşünülmez, bu pozisyonda sadece düdük yeterli.

İPTAL EDİLEN GOL KARARI

72. dakikada Başakşehir'in iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin bence düdük zamanlaması doğru. Atağın sonuçlanmasını bekledi çünkü artık orta sahada birebir. Dördüncü hakem yardım etti gibi geldi bana. Bence hakem doğru yapıyor. Ben ilk seyrettiğimde "faul değil" diye düşünmüştüm. Piatek topa hiç vurmamış. Piatek ayağını uzatmış, Paulista'nın ayağının önüne koymuş. Piatek topa dokunamıyor, ayağını Paulista'nın önüne koyuyor. Paulista'nın topa sağlıklı bir şekilde vurmasını engelliyor.

Bülent Yıldırım: Piatek topu çalmış olsa bunları konuşmayacaktık. Paulista temastan dolayı topla bozuk oynadı Piatek topla oynamıyor, Paulista oynuyor. Teması kramponu bozuyor ve Paulista o yüzden kötü oynuyor. Hakem kararı baştan sona doğru, kutlarız. Yanılma ihtimali yüksek pozisyonlardan bir tanesiydi.

Bahattin Duran: Hakemin verdiği faul kararı doğru.

"KONUŞARAK İLETİŞİME GEÇMESİ GEREKİYOR"

Deniz Çoban: Baştan sona hakemin uygulaması, dördüncü hakemin yardımı hepsi çok doğru. Bence de faul var. Piatek topa dokunabilseydi sorun kalmayacaktı, benim açımdan da net faul.

Cihan Aydın düdüğü sürekli ağzında tutuyor, en temel iletişim kanalını kapatıyor. Elleriyle iletişim kurmaya çalışıyor, konuşarak daha iyi iletişim kuramaz mı aslında? Burada düdük elinde olur, konuşarak iletişime geçmesi gerekiyor.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)