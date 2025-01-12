Eski hakemler, Beşiktaş - Bodrum FK maçını değerlendirdi

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ile 40. dakikada Ciro Immobile attı.

Bodrum FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas kaydetti.

BeIN Trio ekibi, maçın ardından ise hakem Mehmet Türkmen'in verdiği kararlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"PENALTI GEREKİRDİ"

"4. dakikada köşe vuruşunda Ali'nin elle müdahalesi söz konusu mu?"

Deniz Çoban: Elle oynama yok, top omzuna düştü. Oyuncunun kolu, kontrolsüz bir şekilde açılıp rakibin yüzüne geliyor mu diye bakmak lazım. Oyuncunun eli, dikkatsiz bir şekilde açılıp yüzüne geliyor. Beşiktaşlı oyuncunun tavrına bakınca da hiç rahatsız olmamış. Karambol içerisinde kafasını kendi vurmuş diye düşünmüş olabilirdi. Hakem penaltı verse daha doğru olurdu. VAR müdahale edemez.

Bahattin Duran: Net penaltı, sarı kart olmaz. Kolunu vurmamış ama dikkatsiz çıkmış.

Bülent Yıldırım: Kalkan kol, rakibin yüzüne temas etti. Dikkatsiz müdahale ve penaltı gerekirdi.

"TARTIŞMASIZ SARI KART"

6. dakikada Muhammet'in Onur'a müdahalesi...

Bahattin Duran: Net kontrolsüz basma, top gitmiş zaten. Net sarı kart. Hakem faulü verdi ama kartı vermedi.

Deniz Çoban: Tartışmasız faul, tartışmasız sarı kart

"NET PENALTI"

10. dakikada Gökdeniz ceza sahası içinde yerde kaldı, penaltı gerekir miydi?

Deniz Çoban: Net penaltı. Masuaku'nun top için hamlesi yok. Gökdeniz topu kurtardı, ayağı Masuaku'ya takıldı ve düştü.

Bahattin Duran: Pozisyon penaltı. Gökdeniz topu önüne aldı, Masuaku dikkatsiz bir şekilde gelip ayağını Gökdeniz'in ayağına çarptı.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net penaltı. Çünkü, topla oynama şansı yokken ters bir açıdan geldi ve ayak müdahalesi yaptı. Gökdeniz topu alıp giderken Masuaku, onu dikkatsiz bir hamleyle bozdu.

"BU TOP ÇIKMIŞ, NET"

14. dakikada Uduokhai'nin araya girdiği pozisyonda top dışarı çıktı mı çıkmadı mı?

Bahattin Duran: Bunu görecek tek kişi 2 numaralı yardımcı hakem. Kale çizgisine 7 metre civarında geride kaldı. Oradan en doğru kararı veremez. Bu top çıkmış net.

"NET BİR FAUL"

16. dakikada kaleci Diogo'ya faul var mı?

Deniz Çoban: Çok net bir faul, şüpheli bir durum yok.

Bahattin Duran: Faulde şüphe yok.

Bülent Yıldırım: Net bir faul.

"TOPUN ÇIKMASINI BEKLEMEYE GEREK YOK"

16. dakikada Onur - Muhammet mücadelesi...

Bahattin Duran: Onur, rakibinin gerisinde kaldı. Onur 2-3 faul yaptı, çekti saha dışına gönderdi. Bu net bir faul. Maçın 16. dakikası, ilerleyen dakikalarda aynıları olabilir. Bu oyuncu sinirlenir, döner vurur, maçın rengi tamamen değişir. Bu pozisyon önünde, Onur 3 tane faul yaptı. Faulü çal, oyunu durdur. Topun dışarı çıkmasını beklemeye gerek yok.

Deniz Çoban: Kaleci Diogo'ya yapılan faul ve bu pozisyon faul. 20 saniye yok arada. Devam ettirdi. Kaleci sinirlenecek, Muhammet sinirlenecek, bir şey yapacak.

Bülent Yıldırım: Güven duygusunu zedeler.

"NET SARI KART OLMALIYDI"

18. dakikada Ali'nin Gedson'a müdahalesi...

Deniz Çoban: Açık net kontrolsüz hareket. Sarı kart olması lazım. 7 tane pozisyon inceledik. Hakem Mehmet Türkmen karar vermedi, sadece oynattı. Klasik kontrolsüz hareket. Dirseğinin sivri tarafını kullansa kırmızı karttı.

Bahattin Duran: Dirseğinin sivri yeriyle vursa kırmızı karttı ama bu sarı kart. Net sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareket. Sarı kart kaçmış.

"FAUL OLMALIYDI"

26. dakikada Immobile - Ajeti pozisyonu...

Bahattin Duran: Immobile'nin hedefi önce rakip. Top havadan geldi, Immobile havaya yükselecekse topa bakmalı. El ve ayakla Ajeti'yi net şekilde bozdu ve faul yaptı.

Deniz Çoban: Faul olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Faul kaçmış.

"İHLAL YOK"

28. dakikada Immobile'nin Seferi'ye yaptığı harekette penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Penaltı yok. Immobile topa vurdu, o ayak askıda kalmayacak, aşağı düşecek. Futbol oyunun doğasında, fizik kanunlarının gerektiği şekilde Immobile'nin ayağı aşağı düştü.

Bahattin Duran: Kesinlikle ihlal söz konusu değil. Seferi de ayağını geriye götürüyor. Seferi gidip ayağını çarpıyor.

Bülent Yıldırım: İhlal yok.

"KIRMIZI OLMAZ, SARI NET"

42. dakikada Rafa'nın faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Hakem karar verdi, faul dedi. Rafa ayağa bastı diye gördü herhalde. Kırmızı kart olur muydu diye bakarız sarıymış, acımasız değilmiş deriz. Kitabın orta yerinden bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Krampon ucuyla tendonun üstünde epey kaldı. Kırmızı düşünmem ama sarı kart net.

Bahattin Duran: Topla oynama imkanı yok, ayak ucuyla kontrolsüz basıp basmaya da devam ediyor. Mutlaka sarı kart olmalıydı. Kırmızı kart olmaz.

"AÇIK BİR PENALTI"

52. dakikada Masuaku'nun Ali Aytemur'a yaptığı harekette devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Masuaku dikkatsiz bir şekilde elini açtı.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net penaltı. Dikkatsiz müdahale.

Deniz Çoban: Açık bir penaltı.

"NET FAUL"

59. dakikada Muhammet'in Mert'e faulü var mı?

Deniz Çoban: Net faul.

Bülent Yıldırım: Net faul.

"DENİZDE, HAVADA, KARADA PENALTI"

62. dakikada Taylan'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Açık, bariz, net penaltı. VAR, hakeme ayağa basmayı açık ve net şekilde gösterdi. Penaltıyı vereceğinden emindim. Vermeyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sarı kart ve penaltı lazımdı. Hakemin iki konuda bilgisi yetersiz. Bu tarz gecikmiş müdahalelerde, müdahale dikkatsiz ise ve oyuncudan top gitmişse artık VAR karışmaz. Takdir hakemindir. Bu öyle bir hareket değil ama. Taylan topa vurmuş, gitmiş ama yapılan hareket kontrolsüz. Kontrolsüz hareket, top oyun içindeyken ne olursa olsun penaltıdır.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. VAR müdahalesi çok doğru. Şunu iddia ediyorum; Süper Lig'de VAR olarak görev yapan herkes buna karışırdı. Çok net kontrolsüz bir müdahale. Penaltıyla birlikte sarı kart olmalıydı. Süper Lig kadrosunda kaç hakem varsa, bu Mehmet Türkmen arkadaş dışında herkes penaltı verir. 62'de buna devam diyen Mehmet Türkmen, aynı bu pozisyona ceza sahası dışında faul ve sarı kart verdi.

Bülent Yıldırım: Top bu ceza alanı içinde oynanırken ve top oyundayken, diğer ceza alanı içinde kaleci hücum oyuncusuna kızdı ve bu şekilde gitti ayağına bastı. VAR müdahale eder ve penaltı kararı verilir. Top kel alaka yerdeydi, sarıldım belinizden indirdim yere, yine penaltı. Bu kadar açık, bariz, kanıtı sunulmuş bir faul. Denizde, karada, havada, her yerde penaltı.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

73. dakikada Taylan, ceza sahası içinde elle oynuyor mu?

Bahattin Duran: İhlal yok. Taylan'ın eline değil dizine geliyor top. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Şüphe yok. Beşiktaşlı oyuncuların tepkileri abartılı.

Bülent Yıldırım: Çarpmış olsa bile şüphe yok zaten. Devam kararı doğru.

"TAYLAN'IN POZİSYONUNDAN FARKI YOK"

85. dakikada Rafa Silva'nın gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Taylan'ın pozisyonuyla farkı yok. Aynı pozisyon.

Bülent Yıldırım: Taylan'ın pozisyonunu öyle değerlendiren hakem buna faul ve sarı kart verdi.

Deniz Çoban: Taylan'ın pozisyonunu izleyip de ayağa basmamış deme şansı var mı? Taylan'a yapılan hareketi yanlış yorumladı. Burada bastı sarı kart.

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: Bu maç iki sarı kartla bitmiş. Net sarı 6 tane var. 6 tane sarı kart atladı. Yer alma problemleri var. Hakemlerin A-B-C'si disiplin, faul fena hareketler, yer almadır. Finalden 100 alsa bile geçemeyecek kadar kırık bir notu var.

Bahattin Duran: Faulleri vermediği için topun oyunda kalma süresi yüksek çıktı (57 dakika 36 saniye.) Hakemin karnesi çok zayıf.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)