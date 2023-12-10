Eski hakemler, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yaşanan tartışmalı pozisyonları yorumladı Süper Lig'deki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe Dolmabahçe'de dün akşam kozlarını paylaştı. Bu dev derbide kazanan taraf sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyetinin ardından en çok konuşulan isim ise verdiği tartışmalı kararlarla hakem Atilla Karaoğlan'dı.

3. dakikada Necip'in Szymanski'ye faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: "Hakemler derbilere çıkarken bir strateji belirler. Bazen erken kart çıkarmak istemez. Bence sarı kart. Sarı kart yoksa, en azından uyarmalıydı."

Bahattin Duran: "Maçın başı, sarı kart göstermeden bu pozisyon yönetilebilir. Ancak sert bir düdük çalarsınız ve net bir şekilde uyarı yaparsınız."

Bülent Yıldırım: "Necip'in topla oynama şansı yok. Diz yan bağına tabanla sportmenlik dışı yoklama yapıyor. Hakem farkında değil. En azından uyarsa, Necip özgürce faul yapmaya devam etmezdi. Topa ve rakibe serti zaman zaman karıştırdı."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Penaltı doğru karar. Samet topa dokunamıyor, Cenk'e müdahalesi var. Samet'in sarı kartı da doğru."

Bülent Yıldırım: "Penaltı doğru. Sonrasında çıkan kartlar da doğru."

Deniz Çoban: "Penaltıda şüphe yok. Sonrasında hakem doğru kartlar gösteriyor. Atilla Karaoğlan çok kötü bir maç yönetti ama çok şanslıydı. VAR hakemi Özgür Yankaya'ya güzel bir takım elbise alsın. Özgür Yankaya, onu kurtardı."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

45+1 Salih'in Szymanski'ye ceza sahasında müdahalesi var mı?

Deniz Çoban: "Burada penaltılık bir şey yok. Ancak Szymanski kendini atsa, sabaha kadar konuşurduk bu pozisyonu."

Bahattin Duran: "Top burada Szymanski'nin kontrolünde değil. Salih'in müdahalesi var ama bence penaltı için yeterli değil."

Bülent Yıldırım: "Bence de temiz pozisyon."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Eric Bailly'nin Szymanski'ye müdahalesinde penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Dzeko dizlerinin üzerine çöktü ve penaltı olduğunu söyledi. Hakemin önü açık. Neden penaltı vermediğini anlayamadım. Net bir penaltı ve sarı kart. VAR olmasa, bugün çok kötü olurdu."

Deniz Çoban: "Atilla Karaoğlan acaba VAR'ı mı test etti? buna penaltıyı direk çalmamanın izahı yok. Beşiktaşlı oyuncu bile penaltı çalar buna."

Bülent Yıldırım: "Atilla Karaoğlan gerçekten çok şanslıydı. En doğru açıdaydı. Çok net bir penaltıyı kaçırdı."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Tayfur Bingöl'ün iptal edilen kırmızı kartının sarıya dönmesi doğru mu?

Deniz Çoban: "En doğru karar sarı kart. Bu kadar kart çıkmazken, buna kırmızı çıkması da ayrı bir konu. Amartey yetişebilirdi, o yüzden sarı. VAR'daki Özgür Yankaya belki de risk aldı, müdahale etti. MHK'nin buna ne diyeceğini merak ediyorum. Bariz gol şanslarında VAR'ın karışmamasının daha doğru olduğunu söylediler. Ben kabul etmiyorum ama geçmiş maçlarda öyle oldu. VAR günü ve maçı kurtardı. Ancak maçı Fenerbahçe kazanamasaydı, ortalık karışırdı."

Bahattin Duran: "En doğru karar benim için de sarı kart. UEFA'nın hakem eğitim paketinde benzer pozisyona kırmızı çıkmış, UEFA ise 'VAR karışamaz' demiş. Özgür Yankaya'nın bu müdahalesini, bu maç ve bizim ülkemiz özelinde vicdanen doğru buluyorum."

Bülent Yıldırım: "UEFA ne derse desin, VAR protokolünde ne yazarsa yazsın... Galatasaray - Alanyaspor maçında Sacha Boey atıldı, VAR müdahale etmedi. O hakemi kaybettik. Bu tip bir sürü örnek var. Burada yoruma açık bir şey yok zaten. VAR müdahale ederek maçı kurtardı. Çünkü kırmızı kart maçın kaderini değiştiren karar. Özgür Yankaya'yı kutlarım."