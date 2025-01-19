Eski hakemler, Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 20. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Thomas Reis'ın yönetimindeki Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Samsunspor'da Ricky van Drongelen, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

BeIN Trio ekibi, Beşiktaş - Samsunspor maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ın performansını değerlendirdi.

HAKEMLERİN YORUMLARI

2. dakika, van Drongelen'in sarı kartı

Bülent Yıldırım: Hakemin yorumu yerinde. Bu pozisyonda gösterilen sarı kart doğru, bariz gol şansı söz konusu değil.

Bahattin Duran: Kırmızı veren hakeme bir şey demem ama bariz gol şansı da diyemiyorum, sarı kartı doğru buluyorum.

Deniz Çoban: İlk gördüğümde bariz gol şansı dedim ama yüksek kale arkası açısından bakınca... Hakem sarı kart çıkararak ne düşündü bilmiyorum ama sağdaki oyuncuyu görmüyor sanki. Kırmızı kartı çıkarsa çok cesur karardı derim ama sarı kartı da yanlış bulmam.

4. dakika, Beşiktaş penaltı kazanmalı mıydı?

Bahattin Duran: Top, Beşiktaşlı oyuncunun koluna geliyor, Samsunsporlu oyuncunun bir ihlali yok.

Bülent Yıldırım: Bir ihlal yok, penaltı yok. Bir elle oynama söz konusu değil.

Deniz Çoban: Şüphe yok, devam kararı doğru.

4. dakika, Samsunspor penaltı kazanmalı mıydı?

Bülent Yıldırım: Beşiktaşlı oyuncunun topa teması yok, Samsunsporlu oyuncunun da Beşiktaşlı oyuncuya bir faulü yok. Bu bir dikkatsiz hareket, Samsunspor lehine penaltı olmalıydı.

Bahattin Duran: Topla oynayan Samsunsporlu Marius, Emirhan'ın yaptığı dikkatsiz hareketin karşılığı penaltı.

Deniz Çoban: Bence burada dikkatsiz bir müdahale yok, futbolun doğasında olan bir hareket. Hakemin tercihi devamsa bence de devam. Devam kararını daha doğru buluyorum.

52. dakika, Samsunspor penaltı bekledi.

Bülent Yıldırım: Pozisyon öncesi Emre ofsaytta. Rashica geldi, topa vurdu. Dönerken futbolun doğası içinde Emre'nin kramponuna temas ediyor, istemsiz bir hareket. Pozisyonda sıkıntılı bir durum yok.

Bahattin Duran: İstemsiz bir hareket var, sarı kart olmaz. Emre net bir ofsaytta ancak yardımcı hakemin durduğu yer çok sıkıntılı. Çok kötü yakalanmış, ileride sorun olabilir bu hata. En az 3-3.5 metre ileride kalmış.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim.

56. dakika, Musrati - Holse pozisyonu

Bülent Yıldırım: Kazara olan bir temas, herhangi bir sorun yok. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Burada bir problem yok.

Deniz Çoban: Burada beyazlı oyuncunun önlem alacak bir durumu yok. Geçen hafta Fenerbahçe maçında Kostic'in yaptığı ile aynı değil. Orada Kostic yaptığı hareketin nereye gideceğini ön görmüyor.

62. dakika, Gedson - van Drongelen pozisyonu

Bahattin Duran: Hakem penaltı verse, etkiyi ölçemediğimiz için 'tamam' derim. Ancak benim için bu çekme yeterli değil, burada penaltı düşünmem. Sonrasında Rafa'nın rakibinin ayağına basması var. Bastı ayağını ve devam etti, bu sarı kart olmalı.

Bülent Yıldırım: Bence de Rafa'nın hareketi faul ve sarı kart. Gedson pozisyonu için ise hakem buna penaltı verse eleştirecek kimse çıkmaz. Futbol böyle oynanmaz. Yeterince etki yok diyene de saygı duymak gerekir, subjektif bir karar. İhlal yok.

Deniz Çoban: Burada penaltı verse hakemi çok ağır eleştirirdim. Rakibi formasından tutmak tek başına ihlal değildir. O tutmanın rakibe bir etkisinin olması gerekir. Gedson düşecekken oyuncunun anlık olarak forma elinde kalıyor, fotoğrafa bakarsak çekiyor gibi görünüyor. Böyle penaltı olmaz. Bu futbolun doğasında olan bir ikili mücadele.

Bülent Yıldırım: Bir hakem bu tutmayı görüp penaltı verse ne diye eleştirebilirsin?

Deniz Çoban: Oyun kuralları kitabı formayı çekmek, tutmak tek başına ihlal değildir der. Oyuncunun forma elinde kalmış.

64. dakika, van Drongelen'in kırmızı kartı

Bülent Yıldırım: Maçın en sıkıntılı düdüğü. Faul olduğu bile şüpheli bir pozisyonda, asla sarı karttan bahsedemeyiz. İkinci sarı kart ve kırmızı kart kararı maçın dengesini bozdu, çok talihsiz bir düdüktü. Bence faul değil ancak sarı kartı gerektirecek ne var? Bir mücadele var ve en fazla faul verilebilir. Çok çok çok büyük bir yorum hatası. Allah aşkına şuna hangi gerekçe ile sarı kart verilebilir? Bu seviyede buna kart verilmesi kabul edilebilir değil!

Bahattin Duran: Pozisyon faul değil benim için. Faul olmadığı için devamının da bir önemi değil. Diyelim faul, kesinlikle sarı kart olmaz.

Deniz Çoban: Hakemimiz FIFA hakemi. Bütün pozisyonda düdük ağzında, Avrupa'da herhangi bir elit hakem düdük ağzında dolaşır mı? Biz ayna karşısında düdük çalışırdık, kart gösterirdik. Hakem arkadaşlar farklı şeylere mi çalışıyor? Hakemliğin temel bilgileri bunlar. Buna doğru demem mümkün değil. Pozisyonda faul yok.

67. dakika, frikikte elle oynama var mı?

Deniz Çoban: Baraj kaç metre baraj? Taş çatlasın 7.5 metre. Bu seviyede bu olmaz. Oyuncular her şeye itiraz ediyor, buna niye etmiyor?

Bahattin Duran: Burada bir ihlal, elle oynama yok.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)