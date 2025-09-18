Eski hakemler, Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen kararları değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken mücadeleye, hakem kararları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertliler özellikle son dakikadaki pozisyonlar için penaltı itirazlarında bulunurken, hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak hedef tahtasına kondu.

Eski hakemler, Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki gündem yaratan hakem kararlarını değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

'6. dakikada En-Nesyri yerde, devam kararı doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Ayaklar tarafında hiçbir şüphem yok. Ayaklar yerde buluşuyor. Ümit'in dikkatsiz hareketi var diyenler olabilir. Buna penaltı diyen olabilir. Saygı duyarım. Devam kararı en doğrusu.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru. Futbolun doğasında olan bir çarpışma.

'7. dakikada Archie Brown'un yaptığı bir faul var mı, devam kararı doğru mu, faulle birlikte verilecek olsa kart gerekir mi, rengi ne olur?'

Bülent Yıldırım: Archie rakibini itti. Alanyasporlu oyuncunun kolay bıraktığını düşünebilir hakem ekibi. Archie'nin ayağı zemini ararken, kramponunun tabanı değdi, bu tamamen kaza. Alanyaspor lehine faul en doğru karar olurdu. Alanyasporlu oyuncu, Archie'nin kasti bastığını hissetse bacağını tutar. Kafasını tutuyor.

Bahattin Duran: Alanyasporlu oyuncu yere düştükten sonra Archie bir sıçradı. Ayak koordinasyonu bozuluyor ve yere basıyor. Onu sahada hakemler hisseder. Net, acımasızca bir basma olduğunu, bunu bilerek yapıldığını düşünmüyorum. Pozisyon icabı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Faul olduğu net. Bu bir itme. Bu bir faul. Yardımcı hakemin de yardımını beklerim. Topa bakıyor, gözü orada. Cihan Aydın'ın bugün en önemli hatası, buralara çok girerdi, kontrataklarda kendini göstermek için koştu. Oyun normal seyrederken buralara yaklaşmadı. Archie bilmeden, istemsiz bastıysa faul zaten. İstemli bile yapmış olsa bir kırmızı kartta şiddet, acımasızlık, gaddarlık lazım. Eğer bunu kafaya yüze yapsa, acımasızlık aramayız ama burada aramamamız gerekiyor. Bu pozisyonda bunların hiçbiri yok. Basacağını hissettiği anda diğer ayağına ağırlığını veriyor.

'12. dakikada Talisca'nın faul beklediği pozisyonda devam kararı verildi, doğru mu? Talisca'nın tepkisine kart gerekir mi?'

Bahattin Duran: Aliti formayı ısrarla çekti. Formayı bir kez çeker bırakır tamam. Burada ısrar eden bir çekme var. Hakeme kapalı bir noktada. Hakem baktığı yerden göremeyebilir ama bu bir faul. Hakem devam etti. Talisca'nın tepkisi sınırları zorladı.

Bülent Yıldırım: Bir formadan çekme var. Aliti dengeyi bozacak şekilde çekti. Hakemin bulunduğu taraftan, sebep sonuç olmadan Talisca kendini atıyor diye düşünüyor. Yanıldı. Bu pozisyon faul.

Deniz Çoban: İlk çekmeyi görebilirdi Cihan Aydın. Durup eğilip bakmaya başladığı anda ekstra hareket yapma şansı kalmıyor. Böyle pozisyon kaçınca da hoş durmuyor. Hakemin yapması gereken durup eğilmek değil. Önünüzde hareketli oyuncular var, bunu yaparsanız etkilenirsiniz. Bence de faul.

'41. dakikada Talisca ceza yayında yerde kaldı, devam kararı doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Talisca vuruş açısını ayarlamaya çalıştı. Net ihlal var diyemem, devam kararına saygı duyarım.

Bahattin Duran: Aliti olabilecek en temiz şekilde topa müdahale etmiş. Bence devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Katılıyorum. Faul yok.

'45. dakikada Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?'

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru, darbe falan yok.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

'45+1. dakikada Fred'in yerde kalması sonrası Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Güçlü olan ayakta kaldı.

Bahattin Duran: Penaltı yok.

Deniz Çoban: Penaltı yok.

'53. dakikada Fenerbahçe'nin VAR sonrası kazandığı penaltıda karar doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Hakem bunu neden değerlendiremedi, pozisyonu çok netti. Çok net, tartışmasız, oyuncunun kendi yüzünü savunurken çarpan top değil. Topu genişletip topu blokluyor. Net tartışmasız penaltı. VAR olmadan hakem değerlendirmeliydi. VAR müdahalesi yüzde 100 doğru.

Bahattin Duran: Kolla yüz koruma bile artık yok. Kolu yüzünden açık zaten. Doğal olmayan bir şekilde kolunu yukarıda tuttu. Dirseğiyle pazu arasına geldi top. Kol doğal değil. Sahada en iyi görecek kişi hakem ama sahada vermesi beklenir. Doğru VAR müdahalesiyle verilen penaltı.

Deniz Çoban: Şüphe götürmez derecede net bir penaltı. Hakemin vermesi gereken bir penaltı.

'61. dakikada Uchenna'nın faulünde sarı kart doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Faulün kendisi sarı kartlık, şüphe yok. Jayden gitti, göğüs göğüse tartıştı. Kalkıp sprint atıp gitti. Uchenna faulden ötürü sarı kart görmeli. Göğüse göğüse girdiler. Net bir şekilde iki tarafın da birer sarı kart görmesi. Bir oraya, bir oraya sarı.

Bahattin Duran: Uchenna'nın faulden ötürü sarı kart tartışılmaz. Oosterwolde'nin verdiği tepki kesinlikle ve kesinlikle sarı kart. Uchenna'nın karşılığı sınırlarda ve hakem ayırırken Uchenna'nın hakeme teması var. Uchenna ikinci sarıyı görüp atılabilirmiş.

Deniz Çoban: Kimse hakemden kavga ayırmasını beklemez. Oosterwolde sarı kartsız geçmez. İkisine de sarı kart verse, faulünden ötürü adalet olmayacak gibi hissetti.

'76. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce faul var mı?'

Bülent Yıldırım: En-Nesyri'yi Aliti'ye iten Ümit Akdağ. Aliti arkasında ne olduğunu bilmediği için itildiğini iddia etti. Varsa faul, yapan Alanyasporlu Ümit Akdağ. Golde problem yok. Oynatılmış bir avantaj sayarım.

Bahattin Duran: Pozisyonda En-Nesyri ve Aliti'yi izlerseniz yanılırsınız. En-Nesyri neden çarptı? Alanyasporlu Ümit Akdağ, En-Nesyri'yi itti, En-Nesyri kaçınılmaz bir şekilde Aliti'ye çarptı. Benim için pozisyon devam, gol nizami.

Deniz Çoban: En-Nesyri dengesini kaybettiğini fark etti. Geri geri gelirken çarpışmanın etkisini azaltmak için etkiyi azalttı. Dengeyi bozan Ümit Akdağ. En-Nesyri'nin dengesini bozdu ve Aliti'ye temas etti En-Nesyri. Faul yok golde.

'90+6. dakikada Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Hadergjonaj, topa gitmeksizin Oosterwolde'nin üstüne gidip güreş faulü yapıyor. Bu çok net bir penaltı. Net, topsuz alanda yapılan faul. Top oyunda, VAR müdahalesi gerektirecek bir penaltı.

Bahattin Duran: Çok detaylı konuşmaya gerek yok. Hadergjonaj'ın yaptığı net ihlal. Topla hiç ilgisi yok, iki eliyle rakibine sarıldı, tuttu. Neredeyse kaleden içeri sokacak. Karşılığı penaltı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesi lazım. Önce hakemin vermesi lazım penaltıyı.

Deniz Çoban: İzahı olmayan bir pozisyon. Hadergjonaj, Oosterwolde'nin tüm hareketlerini kıstıracak şekilde yere itmiş. Oosterwolde'nin Hadergjonaj'a hareketi de yok. Arkadan gelip topa bakmadan, topla ilgisi olmadan sarılıp yere düşürdü. En temiz tabirle, en basit tabirle dikkatsiz davranma. Yere yatırıp oyun dışına attı.

'90+6. dakikada Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?'

Bülent Yıldırım: Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı. Güven elleri açarak geldi buraya. Açık olan eliyle topu süpürüp taşıdı. Eli açık topu taşıdı. İhlal olması için olabilecek bütün hareketi yaptı. Güven, kendisi bilerek ayağıyla topla oynasa cezalandırılmazdı. Topla oynayan Cenk, Güven'in top ayağına çarptı, bilerek oynadığı anlamına gelmez. Güven'in aldığı risk, ellerinin aldığı risk cezalandırılması gereken bir penaltıydı. Sahada, sahada değilse VAR'da cezalandırılmalıydı. İkisi de net penaltı.

Deniz Çoban: İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)