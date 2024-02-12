Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi Süper Lig'de Fenerbahçe ve Alanyaspor'un berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takım şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, tartışmalı pozisyonları da eski hakemler yorumladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

Sarı-lacivertlilerin bu beraberliği almasının ardından Galatasaray cephesinde büyük bir sevinç hakim olsa da tartışmalı pozisyonlar üzerinden sarı-kırmızılı takım, sert bir açıklama yaparak Fenerbahçe'nin kayrıldığını iddia etmişti.

beIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

"Tadic'e kırmızı kart gerekmez"

42. dakikada Tadic'in rakibine müdahalesinde kartın rengi doğru mu?

Bülent Yıldırım

Oyuncunun niyeti, hızı, şiddet ve yoğunluğu, temas noktası. Olaya fotoğraftan bakarsak kırmızı kart. Ciddi faullü oyuna benziyor. Akademik ve teorik olarak, en temel nokta Richard'ın ayağı yerdeyken Tadic basmıyor. Richard'ın ayağı kramponun altına geliyor. İki oyuncu aktif olarak akıyor. Tadic durup dururken bassa tartışmasız kırmızı kart. Biraz kaza biraz oyun gereği. Diz kırık. Hız şiddet düşük. Karambolün içinde bir pozisyon. Kazara bir temas. Sınırda bir durum. Hakemin sarı kartı doğru. VAR, tek bir kriterde dahi soru işareti olsa karışmaz. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran

Bülent Yıldırım çok güzel anlattı. Richard'ın ayağı duruyor da Tadic basıyor değil. Tadic topla oynuyor, Richard'ın da ayağı geliyor. Tadic, temastan sonra basmadan sonra güç transferi yapsaydı kırmızı derdim. Hakem kırmızı kart gösterseydi kabul ederdim ama sarı karta daha yakınım. Hakemin kararına kabulüm. Tadic basmayı anlayınca hemen ayağını geri çekiyor.

Deniz Çoban

Tadic'in dizi bükülü ve bükülü kalıyor. Bastığını anlayınca diğer ayağını yere basıp ağırlığını oraya veriyor. Kırmızı kartta acımasızlık, gaddarlık, yaralayıcılık vardır. Yoğunluğu önemlidir. Yoğunluk sınırda. Sarı karta daha fazla yakınım.

"Penaltı kararı yanlış ama VAR karışamaz"

46. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran

Augusto, Djiku'ya faul yapıyor diyor hakem. Augusto'nun hafif bele teması var mı, var. Augusto'nun elini belde hisseden Djiku kendini bıraktı. Çağdaş Altay da muhtemelen eli gördü. Tutma hareketine bence penaltı çaldı. Augusto bence refakat etti. Eli bele koydu ve çekti. Djiku çok kolay bıraktı. Bu pozisyon penaltı değil. VAR bile karışabilir. Çok kolay bir temas. Faul diyorsanız topsuz alanda ve bu nedenle ikinci sarı kart verilmeli. Ancak, pozisyon penaltı değil. UEFA ise VAR'lara bu tür pozisyonlara karışmayın diyor.

Bülent Yıldırım

Bahattin çok detaylı işaret etti. Paralelinde düşünüyorum. Hakem bulunduğu açıdan eli gördüğü anda ihlal düşündü. Augusto dikkatsiz davrandı. Etkili bir çekme tutma yok. Bu penaltı değil. Hakemi de eleştireceğim temel nokta, eğer tutma, bele sarılma olduğunu düşünüyorsanız ikinci sarı kartla ihraç etmelisiniz.

Deniz Çoban