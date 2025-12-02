Eski hakemler Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Galatasaray'ı ağırladı.

İlk yarısı Leroy Sane'nin golüyle 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlanan maç, Fenerbahçe'nin 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle 1-1 noktalandı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin iptal edilen golü, Milan Skriniar ile Gabriel Sara arasındaki pozisyon ve Barış Alper Yılmaz ile Ederson arasındaki pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

TARTIŞMALI KARARLAR ÇOK KONUŞULDU

Derbide hakem Yasin Kol düdük çalarken yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Ali Yılmaz görev aldı. Derbinin VAR hakemliğini Ali Şansalan yaptı.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte eski hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler...

Lemina-Alvarez mücadelesinde Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi

Bahattin Duran: Lemina önce Oosterwolde'nin formasından yokluyor. Sağ elini uzatıyor, formayı çekiyor, sonra da eli Edson Alvarez'in sırtında. Oosterwolde'nin bu pozisyonda etkilendiğini düşünmüyorum, sonrasında Edson kafaya yükselirken Lemina'nın sol kolu sırtında. Bu hakem yorumuna muhtaç bir karar fakat ben bir itme göremiyorum, bu nedenle hakem kararını doğru buluyorum.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde'ye yaptığı ilk hamlenin bir etkisi yok. İkinci hamle ufak bir hücum faul. Etki konusunda şüphelerim var. Hakemin kararını doğru buluyorum.

Fenerbahçe'nin elle oynama gerekçesiyle iptal edilen golü

Bahattin Duran: Eli tamamen kendi isteğiyle bu şekilde duruyor. Karar doğru.

Bülent Yıldırım: Bu bilerek oynama sayılan, kazara topa temasın söz konusu olmadığı bir hamle. El doğal konumda değil. Video hakem müdahalesi ve gol iptali %100 doğru.

Deniz Çoban: Doğru bir karar, oyuncunun kolu doğal konumda değil.

Barış Alper ile Ederson arasındaki mücadelede Galatasaray'ın penaltı beklentisi

Bülent Yıldırım: Penaltı gerektiren bir ihlal görmüyorum, ihlal gerektiren bir temas olduğunu düşünmüyorum.

Bahattin Duran: Hakem kararını doğru buluyorum. Ederson kontrolsüz şekilde kaymıyor, duruyor ve elini yere koyuyor. Yüzünü geri çekiyor. Yüzü yukarıda kalsa Barış Alper ona çarpacaktı. Evet, ayağı çok hafif temas ediyor olabilir, ancak bir sıkıştırma yok.

Deniz Çoban: Hakemin yorumuna saygı duyuyorum, penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Skriniar ile Sara arasındaki Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği pozisyon

Bahattin Duran: Hakemin maç içinde kaçırdığı en net pozisyonlardan biri. Sara'ya yapılan net bir faul ve sınırda. Sarı karttan başlar. Skriniar'ın şansı bileğin yan tarafına basması. Skriniar burada kesinlikle sarı kart görmeliydi, sınırlarda gezmiş.

Bülent Yıldırım: Bunu kaçırmak yakışık almamış. Üst düzey müsabakalarda sert bir düdük çalmak gerekir. Çok ciddi bir hata. Sarı kart verilmesi gereken, atlanmaması gereken bir fauldü.

Deniz Çoban: Arsenal-Chelsea maçındaki faul ile bu faulün arasında hız ve yoğunluk farkı var. Kırmızı kartın olmazsa olmazları şiddet ve yoğunluk. Bence bu pozisyon sarı kart sınırları içinde kalıyor.

Skriniar'ın ayağa kalkarken Sara ile itişmesi ve öncesindeki pozisyonda faul beklentisi

Bülent Yıldırım: Net faul, ardından yerdeki ikili mücadelede bir itme var, vurma söz konusu değil. Bir faulün kaçtığı net.

Deniz Çoban: Net faul, yine bir faul atlanmış. Skriniar'ın yaptığı ise sportmenlik dışı.

Bahattin Duran: Bir vurma yok, kalkarken itmesi var ancak vurmuyor. İlk hareket ise kesin faul.

Sanchez-Alvarez mücadelesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona yüzde yüz faul derdim. Bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını düşündü, Davinson da teması almak için durdu, Edson da arkadan gelip çarptı.

Hakemin kararına saygı duyuyorum. Mücadelenin ardından da birbirlerine yoklama devam etti. Davinson, alan kapatıp durdu ve temas oldu. Edson'un yolunda durup kalça çıkardı."

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Faul varsa da Davinson yaptı. Edson'un gitmesini engelledi.

Deniz Çoban: Kural kitabındaki ifade 'Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında, rakip oyuncuya engel olmak, durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yoluna hareketlenmektir' Bir ihlal varsa onu yapan Davinson.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)