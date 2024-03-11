Eski hakemler Fenerbahçe - Pendikspor maçının olay penaltısını yorumladı Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada kritik dakikada gelen penaltı golü sarı-lacivertlilerin galibiyete uzanmasına neden olmuştu. Hakem yorumcuları bu pozisyonu değerlendirdi.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş, Batshuayi (p), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydederken, Pendikspor'un golünü Halil Akbunar kaydetti.

Öte yandan dakikalar 83'ü gösterirken Fenerbahçe'nin VAR müdahalesiyle kazandığı penaltı gecenin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmuştu.

Badou Ndiaye ve İrfan Can Kahveci'nin girdiği mücadelede hakem serbest vuruşu sarı-lacivertliler lehine verirken, VAR müdahalesiyle pozisyon penaltıya çevrilmiş ve Fenerbahçe Batshuayi'nin penaltyısıyla 2-1 öne geçmişti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Bein Trio ekibi Fenerbahçe'nin sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmadaki bu kritik pozisyonu yorumladı. İşte detaylar...

Deniz Çoban

Bu pozisyon ceza sahası çizgisinin milimetrik üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Konu o değil. VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için açık, net, tartışmasız, bariz bir kanıtının olmaması lazım. Bu pozisyonu 15 dakika inceledim. Bir bakıyorum içeride mi, bir bakıyorum dışarıda mı diyorum. Emin olamıyorum. VAR, emin olamadan hissiyatıyla karar veremez. VAR müdahalesi yanlış. Hakem dışarıda vermiş, serbest vuruşla devam edilmeliydi. Eğer içerideyse bu pozisyon, izlemesine gerek yok. İçeride dışarıda kararı coğrafi bir karar. Ofsaytta olduğu gibi. Kulağına söylüyor, penaltı veriliyor. Orada bir yanlışlık yok. Ben bırakın penaltının içeride olmasını, pozisyon faul olduğu konusunda şüphem var. Topa Ndiaye vuruyor. Faulü tartışırım. Hakem vermişse kabul. Ben bu kadar açı izledim, içeride mi dışarıda mı karar veremedim. VAR, hangi somut delille müdahale etti, anlayamıyorum. Salı günü VAR kayıtlarında da duyulmayacak. VAR müdahalesi yanlış. Ortada somut bir delil yok. Faul konusunda da emin değilim ama hakem vermişse kabul ediyorum.

Bülent Yıldırım

Hakemin yeri yanlış. Üst düzey hakem burada durmaz. Hakem olayı görecek şekilde kendini konumlandırır. Tamam burada temas var. Hakem faul olduğunu düşündü, tamam. VAR protokolüne göre, içeride mi dışarıda mı pozisyonlarında vereceği kararlarda tartışmasız bir şekilde kanıt olursa ancak o zaman res'en kararı değiştirirsiniz. Burada, bu pozisyonda içeride mi dışarıda mı çözüyorum. İrfan'ın sağ ayağına baktığı için temas anını çözemedi. Gri bir alanda hakemin kararını değiştirdi. Burada İrfan topla oynayamıyor, İrfan düzeltirken Badou ayak burnuyla topa vuruyor. Tabanı rakibi göstermiyor. Top boşlukta. Topa vurma hamlesinden sonra Badou İrfan Can'a vurmuyor, İrfan Can'ın kramponu Badou'ya vuruyor. Başından sonuna skandal.

Bahattin Duran