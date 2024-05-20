Eski hakemler Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı.

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Büyük heyecana sahne olan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında tartışıldı.

Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, büyük tartışma yaratan Djiku'nun kırmızı kartıyla ilgili de konuştu.

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde:

Djiku, Osayi ve Barış'ın sarı kartları doğru mu?

Bahattin Duran: Djiku'nun hareketi net sarı kart, tartışmasız. Hakem, Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'in olayı kendi içinde hallettiğini görmedi. Pozisyonun devamını görmediği için iki futbolcuya sarı kart gösterdi.

Deniz Çoban: Kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. Barış Alper Yılmaz ve Osayi Samuel'in işi sonradan tatlıya bağlaması onları kurtarmaz. Kart görmeleri gerekiyorsa kart görürler.

Bülent Yıldırım: Djiku ilk girişiminde başarılı olamadı. İkincisinde el yüze oldu, bu hareket sarı kart. Arkada çatışma esnasında hoca yanlış ikiliyi seçti ve Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'e sarı kart gösterdi.

Djiku'nun kırmızı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: Djiku'nun gördüğü ikinci sarı kart yanlış. Bu pozisyon birinci sarı kart olsaydı o da yanlıştı. Burada faul tartışılır. Burada basma yok, Torreira tamamen faulü almaya gidiyor. Daha yuvarlanırken hakeme dönüp kart işareti yapıyor. Bu bir umut vadeden atak değil. Sarı kart kesinlikle değil bu pozisyon.

Deniz Çoban: Bence burada faul yok. İkinci sarı karta da katılmıyorum. Gerçekten 21. dakikada Arda Kardeşler adına çok kritik bir hata oldu.

Bülent Yıldırım: Hakem adına talihsiz bir kart. Taktik faul değil, umut vadeden atak söz konusu değil. Sadece faul. Djiku'nun ayağı yerde. Burada sağ ayağa da sol ayağa da temas söz konusu değil. Asla sarı kart olmaz, yanlış bir yorum oldu.