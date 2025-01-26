Eski hakemler, Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray konuk ettiği Konyaspor'u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların 54. dakikada attığı ikinci gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban maçtaki tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ta değerlendirdi.

6' Nikola'nın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul

Deniz Çoban: Kontrolsüz bir hareket var. Hakemin Nikola'ya net sarı kartı göstermesi gerekir.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Kart olmalıydı.

18' Galatasaray lehine verilen penaltı kararı

Bülent Yıldırım: Üst düzey hakemimiz, top hücum bölgesine giderken geç sprinte kalkınca pozisyonu kaçırdı. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi doğru. Hakem bunu sahada vermeliydi.

Deniz Çoban: Bülent Hocamın söylediklerine imza atıyorum. Tartışmasız bariz gol şansı. Top Osimhen'in kontrolünde. Kurtulsa gol atacak. Yüzde yüz gol pozisyonu. Kural gereği eğer bariz gol şansı varsa, top için mücadele varsa bir ceza aşağı inersin, sarı kart. Tartışmasız sarı kart. Buna çıkıp da sarı kart olmaz diyen bir Allah kulu çıkmaz. Penaltıyı kaçırmasından daha büyük problem sarı kartı kaçırması... Bu kadar basit sarı kart kaçmamalı.

Bahattin Duran: Penaltıyla birlikte sarı kart atlandı.

27' Torreira ve Oğulcan arasında yaşanan pozisyon

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz değil ama bence faul.

Deniz Çoban: Öyle bir hareket ki Konyasporlu oyuncu tepki göstermedi. Torreira dikkatsiz davranmış. Bence kart olmaz. Sadece faul.

Bahattin Duran: Benim için de pozisyon faul. Kart olmaz.

Torreira ve Oğulcan arasındaki mücadele

Deniz Çoban: Yine hakem kararsız kalıyor. Klasik bir sarı kart fazlası olmaz.

Bülent Yıldırım: Bu ikili arasında çok fazla mücadele oldu. Bu pozisyon diğerlerinden farklı çünkü tabanla geliyor. Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Bu pozisyon kontrolsüz.

31' Yunus Akgün'e gösterilen sarı kart kararı

Bülent Yıldırım: Burada müdahale, çene altına yapıldı ve elin üzerine yapıldı. Kontrolsüz faulden dolayı sarı kart. Kırmızı kart olmaz.

Deniz Çoban: Kafaya ve yüze, şiddeti göz ardı edilemez diyor kuralda. Bu hareket yüze olsa burun, göz, dudak hassas. Bu şiddet, çeneyi etkileyecek düzeyde değil. Bu şiddetli hareket değil. Topsuz alanda yapılan sportmenlik dışı davranış. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Sarı kart benim için yeterli.

40' Torreira'nın yerde kaldığı pozisyon

Deniz Çoban: Bu pozisyonda faul yok. Ayaklar yandan buluştu. Torreira'yı düşüren Jevtovic değil, yaptığı hareketin doğası gereği düştü.

Bülent Yıldırım: Konyaspor'un umut vaad eden atağı kesildi. Torreira'ya faul yapılmadı, Torreira kıstırma hareketiyle Jevtovic'e faul yaptı.

53' Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu ikinci golün iptal edilmesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Yardımcı hakeme katılmıyorum. Burada net, aktif engelleme yok. Gol verilmeliydi.

Bahattin Duran: Gol verilmeliydi.

Deniz Çoban: Nerede ofsayt var diye düşündüm. Abdülkerim ofsaytta olabilir. Son pozisyona kadar VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini düşündüm. Abdülkerim top için mücadeleye girmiyor. Jest mimik yapmıyor. Rakibin hareketini kısıtlayacak bir şey yapmıyor. Beyazlı oyuncu arkaya yapacağı hamlede gecikiyor. Guilherme çok geç kaldı arkadaki oyuncu için. Abdülkerim'e dokunduğu için geç kalmıyor. Abdülkerim topun kendisine gelmediğini anlayınca duruyor. Guilherme zaten sıçrama üzerine plan yapıyor. Barış Alper topa vurduğunda Abdülkerim, Guilherme'yi durdurmak için bir şey yapmıyor. Abdülkerim, Guilherme'yi bloklasaydı ofsayttı. Abdülkerim'in bir engellemesi yok. Gol verilmesi çok çok çok daha doğru olurdu.

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72' Ahmed Kutucu'nun gördüğü sarı kart

Deniz Çoban: Hakem çok işin içinde kaldı ve sağlıklı izleme şansı kalmadı. Bu pozisyonu çok izledim. Sarı doğru diyorum.

Bülent Yıldırım: Tam oturmadı ama kayarak bir kontrolsüzlük yok. Dalışta dizini kontrolsüz kullandı diye düşündü. Hakemi eleştirmeyeceğim.

Bahattin Duran: Hakem sarı demişse sarı kartı kabul ederim.

76' Sarı kartlı Ahmed Kutucu'nun faulünde ikinci sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışmaya gerek yok, kontrolsüz ve geç müdahale; tartışmasız ikinci sarı kart. Hakemin bunu atlamasını kabul etmek mümkün değil.

Deniz Çoban: Tartışmasız ikinci sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir sarı kart, tartışmasız ikinci sarı kart.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)