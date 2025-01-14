Eski hakemler Konyaspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

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Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve tartışmalı pozisyonlarla dolu 19. hafta mücadelesi sonrası hakem kararları gündem oldu.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, kritik bir galibiyet alırken, Konyaspor'un itirazları maçın ardından da devam etti.

beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, mücadeledeki pozisyonları detaylıca analiz etti.

TARTIŞILAN İKİ FAUL

Oğulcan Ülgün'e yapılan faul: Eski hakemler, Fenerbahçeli oyuncu Kostic'in Oğulcan’a müdahalesinde sarı kartın doğru bir karar olduğu konusunda hemfikir. Özellikle Bahattin Duran, bu tür temaslarda oyuncunun hareketlerinden sorumlu olduğunu vurguladı.

FRED'İN POZİSYONUNDA HAKEM ZAMANLAMA HATASI YAPTI

Fred’in Guilherme’ye müdahalesi: Hakemin düdük zamanlaması eleştirildi. Deniz Çoban, bu pozisyonda daha erken düdük çalınması gerektiğini, aksi takdirde hatalı avantaj uygulamalarına yol açıldığını belirtti.

PENALTI VE KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Edin Dzeko’nun müdahalesi: Deniz Çoban, Dzeko’nun Konyasporlu oyuncuya yaptığı müdahalede kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu. Ancak, VAR protokollerinin devreye girmemesi nedeniyle karar değişmedi. VAR’ın burada teması "sarı kartlık" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Szymanski’nin ceza sahasında yerde kalması: Bahattin Duran, pozisyonda ihlal olmadığını ve devam kararının doğru olduğunu söyledi. Hakemlerin, oyuncuların dengesini kaybettiği durumlarda karta başvurmamaları gerektiği vurgulandı.

GOLLERDEKİ POZİSYONLAR

Fenerbahçe’nin ilk golü: Pozisyon, Szymanski’nin ofsaytta olup olmadığının tartışılmasıyla gündeme geldi. Ancak eski hakemler, golde hiçbir ihlal olmadığını ve kalecinin görüş açısının etkilenmediğini dile getirdi.

İkinci golde korner kararı: Korner kararına ilişkin farklı açılar üzerinden yapılan yorumlarda, topun en son Konyalı oyuncudan çıktığı belirtildi. Deniz Çoban, bu tür pozisyonlarda hakemlere güvenilmesi gerektiğini ifade etti.

TADIC VE PEDRINHO’NUN HAREKETLERİ

Dusan Tadic’in faulü ve sarı kartı: Tadic’in sert müdahalesine sarı kart çıkmasının doğru olduğu değerlendirildi. Bahattin Duran, hareketin yoğunluk içermediğini ancak kontrolsüz olduğunu söyledi.

"PEDRINHO SARI KART GÖRMELİYDİ"

Pedrinho’nun topu tribünlere vurması: Bahattin Duran ve Deniz Çoban, bu hareketin dünyanın her yerinde sarı kartla cezalandırılacağını vurguladı. Hakemin burada eksik bir karar verdiği dile getirildi.

GENEL YORUMLAR

Deniz Çoban, hakemin maçın başındaki doğru kararlarıyla otorite sağladığını ancak ilerleyen dakikalarda düdük zamanlaması ve avantaj uygulamalarında sorunlar yaşadığını belirtti.

Tartışmalı pozisyonlarda VAR’ın pasif kalması da eleştiri konusu oldu. Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım ise pozisyonların birçoğunda hakeme destek verse de bazı durumlarda daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.