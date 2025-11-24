Eski hakemler Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında 2-0 geri düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük bir geri dönüşe imza attı ve peş peşe gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın hakemliğini Çağdaş Altay yaptı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR TEK TEK YORUMLANDI

Altay'ın yardımcıları olarak Süleyman Özay ve Candaş Elbil, 4. hakem olarak Raşit Yorgancılar görev aldı.

Fenerbahçe - Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını beIN Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım yorumladı.

Trio'daki eski hakemler, maçın önüne geçen 3 pozisyonda da hakemin yanlış karar verdiğini savundu.

İşte o yorumlar...

Rizespor'un ilk golünden önce Fred'in yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı

Bahattin Duran: Bu faul. Kesinlikle faul.

Deniz Çoban: Fred'in rakibiyle adil şekilde mücadele etmediği görülüyor. Faul verilse çok daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Kol engel olarak kullanılıyor. Faul.

Rizespor'un 2. golü bulduğu pozisyondaki elle oynama kararı

Deniz Çoban: Elle oynama nasıl olmaza bir örnek. Hakem de önce çalmak istemiyor, sonra alakasız bir beden diliyle düdüğü çalıyor

Bahattin Duran: Bu pozisyonda bir ihlal yok. Hatalı karar.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi.

Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyon

Bahattin Duran: Devam kararı doğru, Samet'in yakasından da Jhon Duran çekmiş. Bu bir ikili mücadele. Eğer burada faul varsa Jhon Duran faul yapıyor.

Bülent Yıldırım: Devam. Karşılıklı bir mücadele, etkisi sınırlı.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Laci'nin ikinci sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: Umut vaat eden ataktan söz edemeyiz. Kaleye çok uzak, Kerem kurtulsa yanında iki kişi var. Niye sarı kart bu? Hakem arkadaşın kendince bunun cevabını vermesi lazım. Ben bu sarı karta asla katılmıyorum.

Bahattin Duran: Ben Laci'nin bu maçta atılmasını kabul edemiyorum. Duran'ın yakınında 2 Rizespor'lu var. Kerem kurtulsa bile yakalama şansı olan oyuncular var. Umut vaat eden atak asla değil. Laci'nin ikinci sarı kartı kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Taktik faul yok. Umut vaat eden atak zaten yok. Hakem çok dar açıda kalınca genişe bakmadan karar verdi. O da oturmadı. Bence de karar yanlıştı.

