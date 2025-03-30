Eski hakemler, Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi

Haber Merkezi

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

beIN Trio ekibi, derbinin ardından hakem Yasin Kol'un kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞ ALPER İLE MASUAKU MÜCADELESİ

11. dakikada Masuaku - Barış Alper pozisyonunda elle oynama kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İlk başta Barış Alper, rakibini tutup çekti. Hücum faul verebilir. Vermedi. Ardından Masuaku rakibine vurdu. Burada faul var. Çıkacak son karar elle oynama.

Bahattin Duran: Barış Alper formadan tuttu, faul verebilir hakem. Yerde kalan Barış'a Masuaku'nun hareketi faul.

Deniz Çoban: Barış'ın tutması rakibi bozacak bir tutma değil. Masuaku aleyhine net bir faul verilmeliydi.

MORATA OFSAYTTA MI?

14. dakikada Morata'nın golü öncesinde ofsayt bayrağını gördük, sonrasında topa vurdu diye sarı kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: Hakemin kararına itiraz değil. Morata ofsayttan geldi.

Bülent Yıldırım: Açık ofsayttı. Sorun yok.

FRANKOWSKI SARI KART GÖRMELİ MİYDİ?

25. dakikada Frankowski'ye kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Köşe gönderine yakın bir alan. Muçi topu düzeltti, ortada top yokken doğrudan rakibi hedef alan bir faul. Hakem sarı kart göstermeliydi.

Bahattin Duran: Derbi, farklı yönetim tarzı olsun, sert uyarı yapayım derse de kabul ederim. Frankowski'nin de ayağı kaydı.

Deniz Çoban: Hakem burada limitim burası deseydi bence de sarı kartın yerine onu da tercih ederdim. Yüzde yüz sarı kart da demiyorum.

CHAMBERLAIN SARI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Chamberlain'in Osimhen'e faulünde sarı kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: Burada gerekir. Ayağı karın bölgesine geliyor. Sarı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

SARA'NIN RAFA'YA MÜDAHALESİ

Sara'nın Rafa'ya faulünde sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Burada sarı kart gerekirdi. Taktik nitelikte bir faul.

Bahattin Duran: Rafa geçebilse, umut vaad eden atak olacak.

Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

FRANKOWSKI'NIN KIRMIZI KARTI

Frankowski'nin kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı... Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim. Hakem sarı da verse kırmızı da verse saygı duyulacak pozisyon.

Bahattin Duran: Sarı kart veren hakemi eleştirmem. Teraziye koysam yüzde 60-70 kırmızı derim. Kırmızıya daha yakınım sahada. Yüzde yüz gol şansı diyemiyorum.

Deniz Çoban: Oyuncu topu güzel kontrol etmiş, yetişebilecek en yakın oyuncu Abdülkerim 'bana göre' burada oyuncu topu stop edip dönüp, cephesini kaleye dönüp şutunu atana kadar yetişebilecek hiçbir oyuncu yok. Hakemin sarı kart kararı yanlış. Sahada kırmızı kart olmalıydı.

KIRMIZI KARTA VAR MÜDAHALESİ DOĞRU MU?

Frankowski'nin kırmızı kart pozisyonuna VAR müdahalesi doğru mu?

Deniz Çoban: Yanlış. VAR müdahalesi olmaz.

Bülent Yıldırım: Yanlış. VAR müdahalesi yanlış.

Bahattin Duran: Yanlış. VAR müdahalesi olmaz.

EMİRHAN TOPÇU-OSIMHEN GERGİNLİĞİ

Emirhan Topçu - Osimhen gerginliğinde kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: Genel uyarı yeterliydi.

Bülent Yıldırım: Genel uyarı doğru.

Deniz Çoban: Hakemin buradaki yönetimi doğruydu.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

52. dakikada Svensson'un pozisyonunda penaltı mı, faul mü, aldatma mı?

Bülent Yıldırım: Aldatma. Svensson sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Kendisini bırakıyor.

Deniz Çoban: Faul yok.

SVENSSON'UN SARI KARTI DOĞRU MU?

Svensson'un Abdülkerim'e faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Svensson riskli bir hareket yaptı, iki ayağıyla birlikte Abdülkerim'e doğru... Sarı kart doğru, kırmızı kart olmaz. Taban gelse kırmızı olur.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul. Sarı kart yeterli.

MASUAKU-BARIŞ ALPER GERGİNLİĞİ

Masuaku - Barış Alper gerginliği

Bülent Yıldırım: Burayı kötü yönetti. Sonuçtan bakınca doğru. Bir karmaşa çıktı, iki oyuncuya sarı kart çıkardı. Peki önleyici hakemlik nerede? Taç atılmadan önce abartılı tutma çekme başladı. Taç atılmadan oyuncuları ayıracaksın. Kırmızı kartlık ihlaller olmadı.

Bahattin Duran: Daha iyi yönetebilirdi. Burada mutlaka kart kullanmalıydı, kullandı. Daha iyi yönetilebilirdi.

Deniz Çoban: Kartlarda sorun yok.

BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Barış Alper'in Masuaku'ya müdahalesinde ikinci sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Yardımcı hakemden yardım etmesini beklerdim. Topun üstünden ayakkabısına, net bir şekilde bileğe bastı. Kontrolsüz basma. Faulle birlikte sarı kart olmalı. Bu pozisyon faul, Barış Alper'e ikinci sarı kart ve ihraç gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Biraz daha yukarıdan olsa kırmızı kart derdim. Kramponun tabanı, krampona bastı. Kesinlikle ikinci sarı kart. Bile isteye yaptı. Oyundan ihraç edilmeliydi.

Deniz Çoban: Barış Alper ne yaptığının farkında ve durdu. Ona rağmen hakem devam ettirdi. Bu gol olsa VAR karışacak, kırmızı kart çıkacak, gol iptal edilecek.

MERTENS SARI KART GÖRMELİ MİYDİ?

Mertens'in Chamberlain'e faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Net sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: Net sarı kart gerekir.

Deniz Çoban: Net sarı kart gerekir.

MERTENS'İN MASUAKU'YA MÜDAHALESİ

90+2. dakikada Mertens'e gösterilen sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: Net sarı kart.

Deniz Çoban: Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Net sarı kart.

SEMİH KILIÇSOY'UN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Semih Kılıçsoy'a gösterilen kırmızı kart ve VAR müdahalesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: Asla kabul etmediğim bir kırmızı kart ve VAR müdahalesi. Semih riskli geldi, doğru. Burada VAR hakemi, işgüzarlık yaptı. Yoruma açık bir pozisyon. Güç transferi şüpheli, temas şüpheli, kramponun kenarı geldi. Acımasızlık yok, gaddarlık yok, şüphe çok. VAR niye karışır buna? VAR yanlış, kırmızı kart doğru değil.

Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Bu sarı kart.

Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı yanlış. VAR müdahalesi yanlış.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)