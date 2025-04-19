Eski hakemler yorumladı! Galatasaray'ın penaltı iptali doğru mu?

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yı konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

MEHMET TÜRKMEN YÖNETTİ

Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Çimen üstlendi.

VAR’da Alman Markus Schmidt, AVAR’da Onur Özütoprak görev aldı.

ESKİ HAKEMLER DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray ile Bodrum FK arasındaki maçın tartışmalı kararlarını eski hakemler değerlendirdi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’un hakem programı beIN Trio’da Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yorumlarda bulundu.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

"22'nci dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: Ajeti'nin Barış Alper'in ayağına çok hafif teması oldu. Barış'ın koordinasyonu bozuldu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Barış Alper ilk pozisyonda düşse penaltı olabilirdi. Son aşamaya bakınca Barış Alper darbeden etkilenmemiş gibi devam ediyor. Hakem kararının desteklenebilir olduğunu düşünüyorum. Penaltı diyene de itiraz edemem.

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim. Tam denge esnasında Ajeti biraz dokunuyor. Barış'ın sol topuğu şarjdan dolayı bozuldu. Hissiyatım arkadaki oyuncu adımlamayı bozuyor. Sahada penaltı verilebilir. VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Hakemin beden dilinden çok rahatsız oldum. Hissiyatlı yorum yapamam, etki var ancak Barış Alper bir adım atıp düştüğü için penaltı demem.

"SARI KART NEREDE BURADA?"

"31'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?"

Bahattin Duran: Çok uzaktan gelip böyle sarı kart göstermek...

Deniz Çoban: Çok net bir sarı kartı atladıktan sonra niye Barış'a sarı kart gösterdi anlamadım. Acayip bir beden dili var hakemin. Kart otorite göstergesidir. Bu sarı karta katılmam mümkün değil.

Bülent Yıldırım: Sarı kart nerede burada? Yanlış bir kart. Bu bir hakem modeli değildir. Bu yıldız sendromudur. Hakem bulduğu her fırsatta oyuncularla sohbet etmeye çalışıyor.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK SKANDAL"

"Galatasaray lehine verilen ve VAR'da iptal edilen penaltıda karar doğru mu?"

Bahattin Duran: Hakemin penaltı vermesi çok büyük bir hata. Hakemin önü açık, değerlendirmesi çok kolay. Hakemin kolay değerlendirebileceği bir pozisyon. Gabriel Sara'nın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünüyorum sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Bu seviyede bir hakemin buna penaltı vermesi inanılmaz. Daha skandal olanı ise VAR'da izleyip sarı kart göstermemesi kabul edilemez.

Bülent Yıldırım: Söyleyecek bir şey yok. Skandal.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)