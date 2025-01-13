Eski hakemlerden Başakşehir - Galatasaray maçı yorumları

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Süper Lig’in 19’uncu haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Kritik mücadelede ise kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

BeIN Trio ekibi, ise maçın ardından hakem kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ESKİ HAKEMLERİN POZİSYONLARA YORUMLARI

12' Opoku'nun Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart görmesi. Kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Çok subjektif. Hakem kırmızı kart gösterseydi VAR karışamazdı. Bana göre sarı kart doğru. Top havadan oyuncunun sağına gittiği için kontrol etmesi biraz zor. Yerden sağına gitseydi daha net gol pozisyonu olurdu.

Bülent Yıldırım: Bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalıydı. Bu tarz pozisyonlarda VAR'a verilen talimat: yüzde 100 gol şansı olmadığı takdirde karışamaz.

Deniz Çoban: Osimhen topu sol ayağıyla sağına alıyor. Rakibini toptan kaçırıyor Osimhen. Mantıken topu soluna doğru atamaz. Opoku düşmeseydi zaten topa sahip olacaktı. Bana göre bariz gol şansından kırmızı kart olmalıydı.

16' Yunus Akgün'ün ceza sahasının hemen dışında düşürülüp sarı kart gördüğü pozisyon.

Bahattin Duran: Yunus Akgün'ün itirazdan sarı kart görmesi doğru ama Yunus'a net bir faul yapılıyor. Hakem faulü değerlendiremedi. Başakşehirli oyuncuların yaptığı net bir fauldü. Yunus'un itirazları sonrası sarı kart görmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Başakşehirli oyuncu Yunus'un dengesini bozmuş, net bir faul.

Deniz Çoban: Söyleyecek bir şey yok. Net bir faul.

21' Kaan Ayhan'ın Davidson'a yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Faul ve kart kararı doğru. Davidson ayağını çekmese bağlarını koparırdı.

Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Kart doğru.

27' Mertens'in ortasında Hamza'nın eline çarpan topta devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bence net penaltı. Bunu kime sorarsak soralım penaltı der. Buna devam diyen de olabilir. VAR müdahale etmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bu geliş normal değil. Karşıdan gelen topa defans oyuncusu böyle mi savunma yapar? Bu top uzaktan geliyor, beklenmedik değil, oyuncu sakarlık yapıyor. Açık, tartışmasız net penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

Deniz Çoban: Yüzde 100 el var. Ama nasıl? Top uzak mesafeden geliyor. Savunma oyuncusu için beklenmeyen bir top değil. Vücudunu koordine edebilir. 25 metreden top geliyor. Öncesinde de topu ıskalayan bir oyuncu yok. Hiçbir şey yok. En uzak noktadan kendi pozisyonunu ayarlayabilir. El de destek eli değil. Kafasına ıska geçmiş kolunu genişletiyor. El kol doğal değil. Top gelene kadar elini kaçırabilir. Önlem almıyor. Top eliyle oluşuyor. Tartışmasız penaltı. VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.

31' Torreira'nın Kemen'e yaptığı faulde sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Faul kararı doğru ama kart gerektirecek bir durum göremiyorum. Bu hareket kontrolsüz değil. Bu sadece bir faul.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüzlük görmüyorum. Bundan faul çıkar, sarı kart çıkmaz.

Deniz Çoban: Bu pozisyona kart olmaz.

37' Hamza'nın Barış Alper'i düşürdüğü pozisyonda gördüğü kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Faul ve kart kararı yüzde 100 doğru. Topa yetişme şansı yok. Formadan yapıştı, çekti.

Bülent Yıldırım: Tartışacak bir şey yok.

Deniz Çoban: Sportmenlik dışı hareket.

45' Keny'nin Davinson'a yaptığı harekette kartın rengi doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Dirsek yok, şiddetli bir mücadele değil. Sarı kart yeterli.

Deniz Çoban: Hareket olduğundan daha sert gözüküyor ama hakem sarı kart verdi. Kart yeterli.

51' Keny'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.

Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok. Keny sarı kart görmeliydi.

59' Barış Alper Yılmaz'ın attığı ikinci golün öncesinde ihlal var mı? Devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Havadan eliyle topu önüne indirmemiş Osimhen. Burada olabilecek en doğal konumda el. Kesinlikle elle oynama yok. 3 pozisyon inceledik. El yok, hafif ayağıyla temas var ama ihlal değil. Top çok net doğal konumdaki ele geliyor. Oyunun devam etme kararı doğru. VAR protokolüne göre ihlal yok. Sonuç olarak oyunun devam etmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Benim için de karar doğru. İhlal yok.

Deniz Çoban: İlk pozisyonda benim gördüğüm top Osimhen'in karnına geliyor. Bir oyuncunun vücut askiyonu ne olabilir 35-40 santimde? Bu bir beklenmeyen top. Oyun kurallarında Osimhen o top eline çarpıp gol olsaydı gol iptal edilirdi ama pas verdikten sonra iptal şansı yok. Bilerek oynama değil. Oyunun devam etmesi doğru. VAR'lık bir husus yok.

74' Başakşehir'in kullandığı kornerde Piatek röveşataya çıkmak isterken Torreira'ya faul yaptı ve sarı kart gördü. Karar doğru mu?

Bahattin Duran: Risk alarak bu hareketi yaptı. Karar doğru.

Bülent Yıldırım: Karar doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart doğru. Hakem düdüğü geç çaldı.

76' Sallai'nin Figueiredo'ya yaptığı faulünü ardından gördüğü kart görmeli miydi?

Bahattin Duran: Sallai'nin uzanma şansı yok. Konrolsüz hareket. Sarı kart görmeliydi.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareket. Sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Kontrolsüz bir faul. Sarı kart olmalıydı.

76' Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Jakobs ve Opoku arasındaki mücadele penaltı çalınmalı mıydı?

Bahattin Duran: Ben topun Opoku'ya değdiğini görüyorum. Opoku'nun sağ omzuna çarpıyor. Ben bunu omuz olarak görüyorum. Buradan penaltı çıkaramadım. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Jakobs'un kolu doğal konumda değil. Opoku'nun sağ omzundan sektiğini görüyorum. Bir kanıt bulabildik mi? Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Topun ele değdiğini görüyorum. Başka pozisyonda sol omzuna sekiyor diye gördüm. Opoku'nun sağ omzuna çarpıyor. Pozisyonun 8 tane açısı var. Seyircilerimiz karar versin. Devam kararı doğru.

79' Sallai'nin gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Karar doğru.

Bülent Yıldırım: Karar doğru.

Deniz Çoban: Karar doğru.

YORUMCULARIN GÖRÜŞÜ

Trio yorumcularına göre Opoku, Keny ve Hamza ihraç edilmeliydi. Galatasaray'ın 27. dakikada penaltısı verilmedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)