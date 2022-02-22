Euro
15.59
0.74%
Dolar
13.76
0.68%
Altın
840.47
0.38%
Borsa
2007
-1.52%
Bitcoin
515.976
-3.78%
BTXN Coin
38.80
-1.97%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Eski hocası Arda Güler'i anlattı: Daha bir şey görmediniz

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in eski hocası Hasan Fırat, başarılı oyuncuyu anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski hocası Arda Güler'i anlattı: Daha bir şey görmediniz

    Fenerbahçe U16 takımının eski teknik sorumlusu Hasan Fırat, beraber çalıştığı Arda Güler'i anlattı.

    "FİZİK OLARAK DAHA DA GELİŞECEK"

    Milliyet'te yer alan habere göre; bir dönem Çağdaş Atan ile Alanyaspor'da da çalışan Hasan Fırat, Arda'nın özel bir yeteneğe sahip olduğunu belirtip, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu daha başlangıç Arda için, daha bir şey görmediniz. Herkes klasik 10 numara gözüyle bakıyor ama 6-8-10 hepsini oynar. Ben 6 numarada da oynattım. Yaşıtları arasında fiziksel açıdan en dayanıklı isimlerden biriydi. Hatta takımın en iyisiydi. Fizik olarak daha da gelişecek. Vücudunu kullanmayı iyi biliyor. Yaşına göre çok olgundur, problem çözücüdür. Bir oyuncu için bu çok önemli."

    Eski hocası Arda Güler i anlattı: Daha bir şey görmediniz #1


    İlginizi Çekebilir

    Belarus: Rusya, üslere ihtiyaç olursa dönecek
    Dünya

    Belarus: Rusya, üslere ihtiyaç olursa dönecek

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Mitomani nedir
    İpucu

    Mitomani nedir

    Görüş Bildir