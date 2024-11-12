Eski milli futbolcu Coşkun Taş, yaşamını yitirdi

DHA

Türk futbolunun değerli isimlerinden, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Coşkun Taş, 90 yaşında Almanya'nın Köln kentinde yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Coşkun Taş'ın vefatını, şu ifadelerle duyurdu:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

COŞKUN TAŞ'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

1954 Dünya Kupası'na katılan kadroda yer alan Coşkun Taş; 4 kez U18, 1'er kez U21 ve B Milli, 3 kez de A Millİ olmak üzere toplam 9 kez Ay-Yıldızlı formamızı giymişti.

Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Almanya'da 1. FC Köln ve Bonner VF kulüplerinde de ülkemizi temsil etmişti.

"COŞKUN TAŞ'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Almanya Beşiktaşlılar Derneği de, Coşkun Taş’ın vefatını sosyal medya hesabından "Acı Kaybımız" olarak duyurarak, şu ifadelere yer verdi: