Eski milli futbolcu Mehmet Işıkal yaşamını yitirdi

AA

Uzun süre Göztepe'de forma giyen eski milli futbolculardan Mehmet Işıkal, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Mehmet Işıkal'ı (Papi) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve kulübümüzün efsane ismi Mehmet Işıkal'ın naaşı yarın ikindi namazını müteakip Hocazade Camisi'nden kaldırılacak. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun.