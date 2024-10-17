Eski NBA pivotu Aron Baynes emekli oldu

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Eski NBA pivotu Aron Baynes'in basketboldan emekliye ayrıldığı bildirildi.

Baynes'in menajeri Daniel Moldovan, Baynes'in kararını sosyal medyada duyuran isim oldu.

Baynes, NBA'de San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Boston Celtics, Phoenix Suns ve son olarak 2020-21 sezonunda oynadığı Toronto Raptors formalarını giymişti.

37 yaşındaki oyuncu, 2013-14 sezonunda NBA Finalleri'nde Miami Heat'i mağlup eden Spurs'ün bir üyesiydi. Bu sezonda ortalama 3.0 sayı ve 2.7 ribaund ile oynayan Baynes, San Antonio'nun 23 playoff maçının 14'ünde yer almıştı.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU 2020'DE YAŞADI

Baynes, kariyerinin en iyi sezonunu 2019-20 sezonunda maç başına 11.5 sayı bulduğu ve üç sayı çizginin gerisinden %35.1'lik bir şut yüzdesi yakaladığı Suns'da geçirmişti.

2021 Yaz Olimpiyatları'nda Avustralya Milli takımında oynarken doktorlar tarafından omuriliğine baskı yapan iç kanama geçirdiği keşfedilen Baynes, bir süre yürüyemediği bir duruma gelmişti.

Ancak sonunda tamamen iyileşen Baynes, emekli olmadan önce son iki sezonu Avustralya'nın NBL liginin Brisbane Bullets ekibiyle geçirmişti.