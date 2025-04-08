Eski Premier Lig futbolcusunun evine el bombası atıldı

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İngiltere'de West Ham United, Liverpool, Chelsea ve QPR formaları giymiş olan eski İsrailli milli futbolcu, hayatının şokunu yaşadı.

2019 yılında futbola veda eden oyuncunun İsrail'deki evine el bombası atıldı.

PREMİER LİG DEVLERİNDE OYNAMIŞTI: EVİNE EL BOMBASI ATILDI

Pazar günü sabah saat 11:00 sularında evin önünden geçen motosikletli birinin attığı ortaya çıkan el bombası için emniyet inceleme başlattı.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre emniyet güçleri, atılan el bombasının Gazze'yle alakalı olmadığını bildirdi.

"EVİMİ HEDEF ALMADIĞINDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Benayoun ise olayla ilgili olarak, "Bu kesinlikle bir hataydı. El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.