Eski Sivassporlu Kader Keita'dan bomba sözler: Hakemler Galatasaray'a yardım ediyordu

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2 yıl Süper Lig'de Sivasspor forması giyen ve futbol kariyerini Romanya temsilcisi CFR Cluj'da sürdüren Kader Keita, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Fildişili futbolcu hakemlerin Galatasaray'a yardım ettiğini söyledi.

"RIZA HOCA HAKEMLE KAVGA ETMEK İSTEDİ"

Türkiye günlerini anlatan Keita şöyle konuştu:

Türkiye'ye geldiğimde bana ilk şans veren kişi Rıza Hoca'ydı. Benim için çok önemliydi. Sonrasında işler istediğim gibi gitmemiş olsa bile... Size onunla ilgili anlatacağım bir anım var. Galatasaray maçından önce bütün hafta beni bu maça hazırladı çünkü benden çok şey bekliyordu. Oynanan maçta hakem bizim golümüzü vermedi, Rıza hoca resmen hakemle kavga etmek istemişti. Bu bir adaletsizlikti, inanamadım. Çünkü o yüzde 100 goldü. Rıza Hoca genelde sakin bir insandır ama maçtan sonra hakemlere karşı çok öfkeliydi.

"HAKEMLER G.SARAY'A YARDIM EDİYORDU"

Galatasaray hakkında konuşan Keita, "Benim için en zor rakip Galatasaray'dı. Çünkü bazen hakemler onlara yardım ediyordu. Aynı zamanda Türkiye'de en iyi atmosfer ve stadyum da bence Galatasaray'daydı. Çılgın bir atmosfer vardı ve ben bunu seviyorum. Ayrıca Beşiktaş'ın da atmosferi ve stadyumu güzeldi." şeklinde konuştu.

"F.BAHÇELİLER İÇİN ÜZGÜNÜM"

Şampiyonluk adayı ile ilgili konuşan Fildişili, "Bence bu sezonun şampiyonu yine Galatasaray olacaktır. Fenerbahçe taraftarları için üzgünüm... Ama Samsunspor'un da çok iyi bir sezon geçirdiğini görüyorum, umarım böyle devam ederler." açıklamasında bulundu.

"DÖNMEK İSTERİM"

Türkiye hakkında konuşan oyuncu, "Tabii ki geri dönmek istiyorum çünkü Türkiye'yi zihinsel olarak ve yaşam olarak seviyorum, ayrıca Türkiye'ye geri dönme fırsatım olursa doğrudan geri döneceğim. Çünkü Müslüman oyuncular için hayat orada daha kolay." yorumunu yaptı.

SİVASLILARA MESAJ

Sivasspor'da oynadığı dönem hakkında konuşan futbolcu, "Beni güzel karşıladıkları için onlara teşekkür ediyorum, stada gelip oyuncuları desteklemeye devam etsinler." dedi.