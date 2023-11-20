Eski Süper Lig ekibinde ayrılık! Teknik direktör istifa etti Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, istifasını yönetime sundu. İstifası kabul edilen teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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Geçtiğimiz nisan ayında Denizlispor’un başına geçen teknik direktör Bülent Ertuğrul, kulübün önünü açmak istediğini belirterek yönetime istifasını sundu.

İstifa kabul edildi

Yönetim kurulu ise Ertuğrul’un istifasını kabul etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, “Bülent Ertuğrul ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Yeşil-siyahlı ekibin başında 18 maça çıkan teknik direktör Ertuğrul, 13 mağlubiyet yaşarken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi.