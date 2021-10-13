Eski tercümanından Sumudica'ya sert sözler

Rumen teknik adamın eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş, Marius Sumudica'nın birçok konuda rol yaptığını söyledi. Erdoğmuş, "Gaziantep FK'ya veda ederken ağlaması rol icabıydı" dedi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile anlaşan Marius Sumudica hakkında, eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'tan iddialar ortaya atıldı.

"YALANDAN AĞLADI"

Gaziantep FK'dan ayrıldığı gün yaptığı basın toplantısında ağlamasının yalan olduğunu söyleyen Erdoğmuş, "Basın toplantısına giderken yardımcısı bana, 'Oğuz dikkat et yalandan ağlayabilir' dedi ve dediği olunca ben de kendimi tutamayıp güldüm. Videolar da görebilirsiniz." dedi.

"SUMUDICA BANA TERBİYESİZLİK YAPTI"

Konuşmasına devam eden Oğuzhan Erdoğmuş, "Sumudica bana terbiyesizlik yaptı. Romanya'da iken beni her gün arıyordu. Bana iş bul diye adeta yalvardı, Yeni Malatyaspor ile anlaştıktan sonra mesajıma cevap vermedi. 3 gün sonra yardımcısı Şener Hoca aradı: 'Sumudica sana karşı mahcup' dedi. Ben tercümanlık mesleğine Sumudica ile başlamadım. Ben daha önce de bu mesleği yapıyordum." ifadelerini kullandı.