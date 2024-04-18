Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF başkanlığına aday oldu Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

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TFF seçime gidiyor...

Temmuz ayında yeni başkanını seçecek olan Federasyon'da aday sayısı da gün geçtikçe çoğalıyor.

Adaylığını duyurdu

Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı olduğu açıkladı.

Federasyon başkanlığı için daha önce de Erdal Alkış, Servet Yardımcı ve Sebahattin Devecioğlu başkan adaylıklarını açıklamıştı.

TFF'de Seçimli Genel Kurul, 18 Temmuz'da yapılacak.

Bordo-mavili takımı ayağa kaldırdı

Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'da başkanlık görevini yaptığı dönemde bordo-mavili futbolseverler tarafından beğeni kazanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966'da Trabzon'un Of ilçesinde büyük bir ailenin on birinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Tam ismi İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'dur. Ticaretle uğraşan Hacı Osman Hüseyin Efendi'nin oğludur.

İlkokulu bitirdikten sonra daha fazla eğitim görmedi ve genç yaşlardan itibaren ticaretle meşgul oldu; organizasyon, petrol ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Spor dünyasında önemli başarılar elde etti

Kariyerine Akçaabat Sebatspor'da yönetici olarak başlayan Hacıosmanoğlu, yüksek eğitim alamamasına rağmen, sporda ve iş dünyasında önemli başarılar elde etti.

Trabzonspor'da 2005-2007 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptı ve 2013 yılında Trabzonspor'un başkanı olarak seçildi.

Görevdeyken yaptığı konuşmalarla dikkat çeken Hacıosmanoğlu, ayrıca 27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için de aday oldu ama seçilemedi.

26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi.

5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

Hacıosmanoğlu, 2016-2017 yılları arasında ise B.B. Erzurumspor'un yönetim kurulunda da görev yaptı.

Ünlü futbol adamının sıradaki hedefi ise 2012 yılında elde edemediği TFF başkanlığını bu kez kazanıp, Türk futbolunun sorunlarını çözmek.