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Eski Yeni Malatyalı Jody Lukoki hayatını kaybetti

Eski Yeni Malatyalı Jody Lukoki hayatını kaybetti

Kariyerinde bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki henüz açıklanmayan bir sebepten vefat etti.