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    Eski Yeni Malatyalı Jody Lukoki hayatını kaybetti

    Kariyerinde bir dönem Süper Lig'de de forma giyen Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki henüz açıklanmayan bir sebepten vefat etti.
    • 09.05.2022 - 14:23
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    Eski Yeni Malatyalı Jody Lukoki hayatını kaybetti

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki hayatını kaybetti.

    Eski öğrencisinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, “İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

    Eski Yeni Malatyalı Jody Lukoki hayatını kaybetti #1

    Ölüm sebebi açıklanmadı

    Genç yaşta yaşamını yitiren Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

    Jody Lukoki son olarak formasını giydiği Twente’den Şubat ayında ayrılmıştı. Yeni Malatyaspor’da 12 maç forma giyen Kongo’lu oyuncu 1 asist yapmıştı.


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