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- Eskişehirspor TFF 1. Lig'de küme düştü
Eskişehirspor TFF 1. Lig'de küme düştü
- AA
- 04.04.2021 - 15:23
- Güncelleme : 04.04.2021 - 16:05
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehrspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi.
ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDU
Maçta üstün oynayan Altınordu, Eskişehirspor'u 6-3 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor son şansı olan bu maçı da kaybederek küme düştü.
Bu skorla Eskişehirspor 2020-21 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
GEÇEN SENE DE LİGDEN DÜŞMÜŞTÜ
Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Altınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı kalmadı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamıştı.
Eskişehirspor, koronavirüs nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.
SÜPER LİG'E 2016'DA VEDA ETMİŞTİ
Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştü.
2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.