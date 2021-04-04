Eskişehirspor TFF 1. Lig'de küme düştü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehrspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi.

ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDU

Maçta üstün oynayan Altınordu, Eskişehirspor'u 6-3 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor son şansı olan bu maçı da kaybederek küme düştü.

Bu skorla Eskişehirspor 2020-21 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

GEÇEN SENE DE LİGDEN DÜŞMÜŞTÜ

Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Altınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı kalmadı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamıştı.

Eskişehirspor, koronavirüs nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.