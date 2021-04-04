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    Eskişehirspor TFF 1. Lig'de küme düştü

    Eskişehirspor TFF 1. Lig'de küme düştü

    TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
    • AA
    • 04.04.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 16:05
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    TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehrspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya geldi.

    ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDU

    Maçta üstün oynayan Altınordu, Eskişehirspor'u 6-3 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor son şansı olan bu maçı da kaybederek küme düştü.

    Bu skorla Eskişehirspor 2020-21 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

    Eskişehirspor TFF 1. Lig de küme düştü #1

    GEÇEN SENE DE LİGDEN DÜŞMÜŞTÜ

    Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Altınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı kalmadı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamıştı.

    Eskişehirspor, koronavirüs nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.

    Eskişehirspor TFF 1. Lig de küme düştü #2

    SÜPER LİG'E 2016'DA VEDA ETMİŞTİ

    Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştü.

    2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.

    Eskişehirspor TFF 1. Lig de küme düştü #3

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    Eskişehirspor TFF 1. Lig de küme düştü #4

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