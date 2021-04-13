Eskişehir'de 3 yöneticide koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

ESKİŞEHİR DUYURDU

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kabal, Arda Ardıç ve Okan Mısırlıoğlu'nun Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Arda Ardıç'ın hastanede, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile Hüseyin Kabal ve Okan Mısırlıoğlu'nun evde tedavileri devam etmektedir."

8 Nisan'da da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in Kovid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı.



