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    Eskişehir'de 3 yöneticide koronavirüs vakası

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:49
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    Eskişehir'de 3 yöneticide koronavirüs vakası

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

    ESKİŞEHİR DUYURDU

    Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    Eskişehir de 3 yöneticide koronavirüs vakası #1

    "Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kabal, Arda Ardıç ve Okan Mısırlıoğlu'nun Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Arda Ardıç'ın hastanede, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile Hüseyin Kabal ve Okan Mısırlıoğlu'nun evde tedavileri devam etmektedir."

    8 Nisan'da da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in Kovid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı.

    Eskişehir de 3 yöneticide koronavirüs vakası #2

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