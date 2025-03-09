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AA

Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda Eskişehirspor ile Denizli Sultanlar Spor arasında oynanan karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.

Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı.

SAHAYA GİREMEYİNCE FARKLI BİR ÇÖZÜM BULDU

Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu.

Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.

OTOBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTI: TAKTİĞİ BURADAN VERDİ

Antrenör Pınar Konca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı.

"TRİBÜN UZAKTI, OTOBÜSÜN OLDUĞU YER DAHA YAKIN"

Cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı için otobüsün üzerine çıkma fikrinin aniden aklına geldiğini söyleyen Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım." dedi.

Konca, takım olarak grupta 2. sırada olduklarını ve play-off'u garantilediklerini de sözlerine ekledi.