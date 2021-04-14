Euro
9.6784
-0.19%
Dolar
8.0907
-0.19%
Altın
451.58
-0.73%
Borsa
1.402
1.72%
Bitcoin
516.936
1.41%
EXEN Coin
28.98
21.81%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Eskişehirspor, Cengiz Seçsev ile yollarını ayırdı

    Eskişehirspor, teknik direktör Cengiz Seçsev'le yollarını ayırdığını açıkladı.
    • AA
    • 14.04.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehirspor, Cengiz Seçsev ile yollarını ayırdı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cengiz Seçsev'le yollarını ayırdı.

    Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Teknik direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır.

    "TAKIMA VERMİŞ OLDUĞU EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

    Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.Eskişehirspor,

    Seçsev idaresinde çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    Eskişehirspor, Cengiz Seçsev ile yollarını ayırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir