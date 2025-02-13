Eskişehirspor efsanesi Fethi Heper vefat etti

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından Fethi Heper, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Tedavi altında tutulduğu Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Heper’in cenazesi 15 Şubat Cumartesi günü Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami'sinde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Fethi Heper’in vefatıyla ilgili Eskişehirspor taziye mesajı yayınladı.

Resmi sosyal medya hesabında paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün 1965 - 1974 yılları arasında formasını terletmiş, kaptanlığını yapmış, 9 sezonda attığı 121 gol ile adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, Eski Milli Futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirsporumuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.