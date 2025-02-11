Eskişehirspor, teknik direktörlüğe Ümit Metin Yıldız'ı getirdi

İHA
Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor, gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde teknik direktör Ergun Ortakcı ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Yaşanan ani ayrılık taraftar arasında tartışma konusu haline gelirken, Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ÜMİT METİN YILDIZ
Yeni teknik direktör Ümit Metin Yıldız için bugün saat 12.00'de, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Yeni teknik adamın imzayı atmasının ardından basın toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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