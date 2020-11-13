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    Eskişehirspor'da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Eskişehirspor'da yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcu ve bir idari personelin testi pozitif çıktı.
    • İHA
    • 13.11.2020 - 22:12
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    Eskişehirspor'da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da tedbir amaçlı yapılan korona virüs testleri sonucunda bir futbolcu ve bir idari personelin testi pozitif çıktı.

    Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "TEDAVİ VE İZOLASYON SÜREÇLERİNE BAŞLANMIŞTIR"

    "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

    Eskişehirspor da 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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