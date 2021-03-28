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- Eskişehirspor'da 6 koronavirüs vakası
Eskişehirspor'da 6 koronavirüs vakası
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 15:12
TFF 1. Lig'de zor günler geçiren ve küme düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Eskişehirspor'da koronavirüs vakaları git gide artıyor.
Siyah-kırmızılı ekip, kentteki bir özel hastanede koronavirüs testinden geçti. Yapılan testler sonucunda 5 oyuncu ile 1 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.
TOPLAM VAKA SAYISI 8
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 5 futbolcumuz ile 1 destek ekibi personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." ifadeleri kullanıldı.