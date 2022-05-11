Eskişehirspor’da ihraç

Eskişehirspor yönetimi 3 yıldır birikmiş üyelik aidatlarını ödemeyen aralarında eski başkanlardan Mesut Hoşcan’ın da bulunduğu 390 kişiyi kesin ihraç kararıyla üyelikten çıkardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta topladığı 22 puanla 18’inci sırada yer alarak 3’üncü Lig'e düşen Eskişehirspor’da yönetim, aidatlarını ödemeyen üyelere yaptırım uyguladı.

Aralarında 2013-2016 yılları arasında başkanlık yapmış olan Mesut Hoşçan’ın da bulunduğu 390 kişi kesin olarak üyelikten çıkarıldı.

"390 üyenin ihracına karar verilmiştir"

Kulüp açıklamasında, "Kamuoyuna ve ilgililere birikmiş üyelik aidatlarını ödemeleri konusunda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulumuzca defalarca çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrı ile beraber aidat borcu bulunan üyelere şahsen ulaşılmaya çalışılmış, tüm iyi niyetli çabalara karşın 3 yıl ya da daha fazla süredir aidatlarını ödemeyen üyelere kulüp tüzüğümüzün 13/1. maddesinin işletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda kulüp yönetim ve disiplin kurullarının ortak kararlarıyla 390 üyenin üyeliklerine tüzüğün 13/1 maddesi ve 46. maddesi gereği ‘üyelikten kesin ihraç kararı’ ile son verilmiştir” denildi.

Bir daha geri dönemezler

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, üyelerin aidatlarını ödemeleri için defalarca çağrıda bulunduklarını söyledi.

Üyelikten çıkarılan kişilerin bir daha geri dönme hakkının olmadığını kaydeden Şimşek, "2 kez disiplin ve sicil kurulu toplantısı oldu. Buradan karar çıkarıldı ve yönetim kurulu da aidatını 3 yıldır ödemeyen üyeler için ihraç kararı alarak hayata geçirdi. Eski başkanlardan üyeliği kaldırılan sadece Mesut Hoşcan var. Onunda Eskişehirspor kongre üyeliğinden ihraç edildi. Bir daha geri dönme hakkı yok. Eski başkanımız ‘kulüpte alacağım var’ diyebilir. Ama onu da icraya verdiği için şu anda kulüp icra dairesine borçlu. Yaklaşık 7 milyon lira alacağı vardı" şeklinde konuştu.