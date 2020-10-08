Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi

Mali anlamda zor günler geçiren Eskişehirspor, takımın başına genç çalıştırıcı İlhan Var'ı getirdi.

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor 40 yaşındaki teknik adam İlhan Var ile anlaştı.

İlhan Var’ın yardımcılıklarını Fahrettin Seyhan, Hasan Kemal Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncer, Atalay Kazancı, Aytekin Sönmeyenmakas yapacak.

İLHAN VAR KİMDİR

İlhan Var 17 Kasım 1979 yılında Sakarya da dünyaya geldi.

Futbol hayatına Bursaspor'da başlayan Var, Bozüyüktespor'da kariyerini noktaladı.

Futbol hayatının ardından antrenör olarak görev yapan İlhan Var ilk olarak Elazığspor altyapısında yardımcı antrenörlük yaptı.

Son olarak Akhisar'da Yılmaz Vural'ın da yardımcı antrenörlüğünü yapan İlhan Var şu an da Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı.



