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Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi

Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi Eskişehirspor yönetimi, teknik direktör Önder Karaveli ile anlaşarak yollarını ayırdı. Karaveli, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmış ve Süper Kupa sevinci yaşamıştı.