Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de 6. Grup'ta yer alan Eskişehirspor'da bir veda yaşandı.
Ligde 22 hafta sonunda toplanan 46 puanla 3. basamakta yer alan Türk futbolunun köklü ekibinde, Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından teknik direktör Önder Karaveli'nin görevine son verildi.
Eskişehirspor yönetimi, 27 gün önce göreve gelen Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
"Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz"
Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teknik direktörümüz Önder Karaveli ile yapılan görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Önder Karaveli ve ekibine vermiş oldukları emekler için teşekkür ederiz.
Beşiktaş'la 18 maça çıktı
Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen 50 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın başında 18 resmi maça çıkmıştı.
Karaveli, bu karşılaşmalarda 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.
Öte yandan Önder Karaveli, Beşiktaş kariyerinde 1 kez de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Adanaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'da görev alan deneyimli isim, istediği sonuçları alamamış ve iki takımda da kısa süreli çalışmıştı.
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