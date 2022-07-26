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    Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki

    Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya sert tepki

    Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip mücadeleyi 1-0 kaybederken Abdullah Avcı'nın futbolcusu Dorukhan Toköz'e yaptığı uyarı Eskişehirspor'un tepkisini çekti.
    • 26.07.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:21
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    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi.

    Bordo-mavili ekip mücadeleyi 1-0 kaybederken teknik direktör Abdullah Avcı'nın, futbolcusu Dorukhan Toköz'e yaptığı uyarı Eskişehirspor'un tepkisini çekti.

    Eskişehirspor dan Abdullah Avcı ya sert tepki #1

     

    “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki”

    Mücadelenin 2. yarısında tecrübeli teknik adamın, Dorukhan Toköz'e söylediği, "Doruk. Bırak orayı. Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." sözleri canlı yayına yansıdı.

    Eskişehirspor dan Abdullah Avcı ya sert tepki #2

    “O forma nasip olmaz herkese”

    Bunun üzerine Eskişehirspor, sosyal medya hesabından Abdullah Avcı'nın ifadelerine tepki gösterirken, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese!" ve "Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

    Eskişehirspor dan Abdullah Avcı ya sert tepki #3


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