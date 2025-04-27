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Eskişehirspor'dan tarihi rekor! Taraftar, stadyuma akın etti

Eskişehirspor'dan tarihi rekor! Taraftar, stadyuma akın etti Eskişehirspor, Akşehirspor ile oynadığı maçta 33 bin 247 taraftarıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL) taraftar rekorunu bir kez daha kırdı.