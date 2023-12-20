ensonhaber.com
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 10. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Polatlı Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakemin ilk düdüğünün ardından santra noktasında bulunan Eskişehirsporlu oyuncu Barış Memiş, topu doğrudan kaleye gönderdi.
Barış'tan rekor sürede gol
Polatlı Belediyespor kalecisi Efe Ertürk Türker meşin yuvarlığı kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu.
Eskişehirsporlu Barış Memiş’in 3. saniyede attığı bu gol, dünya futbolunda en erken atılan goller arasına girdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış