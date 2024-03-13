Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor'da göreve getirilen teknik direktör Önder Karaveli için Eskişehirspor tesislerinde imza töreni düzenledi.

İHA

Eskişehirspor'da Gölbaşı Belediyespor karşılaşmasından alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Levent Kartop istifasını vermişti.

İstifa sonrasında takımın başına geçecek isimin Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Önder Karaveli olacağı duyurulmuştu.

İmza töreni gerçekleşti

Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Önder Karaveli imzayı atarak resmen göreve başladı.

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca ise, Önder Karaveli'nin Eskişehirspor'da göreve başlamasında pay sahibi olan bilim adamı Ahmet Başal'a teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)